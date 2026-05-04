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ΝΔ: «Όχι» σε Προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή με αιχμές κατά της αντιπολίτευσης
Πολιτική
12:57 - 04 Μάι 2026

ΝΔ: «Όχι» σε Προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή με αιχμές κατά της αντιπολίτευσης

Reporter.gr Newsroom
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Τις διαρροές ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα κάνει δεκτά τα αιτήματα για σύσταση Προανακριτικής με σκοπό τη διερεύνηση των ευθυνών των κκ. Καραμανλή και Αραμπατζή σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (4/5) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά την κατάθεση κοινού αιτήματος από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.  

Τα δύο κόμματα κατέθεσαν σήμερα (4/5) στη Βουλή κοινό αίτημα για σύσταση Προανακριτικής, ενώ την περασμένη Πέμπτη είχε κατατεθεί ξεχωριστό αίτημα και από το ΠΑΟΣΚ.

«Όπως ορίζει το Σύνταγμα στο άρθρο 86 – μέχρι να αναθεωρηθεί, έχουμε πει ότι θέλουμε να αλλάξει – όλη την αξιολόγηση των δεδομένων και των στοιχείων την κάνει η Βουλή. Εν προκειμένω από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση», είπε ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επομένως, συνέχισε, «θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας και δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά, καθώς δεν βασίζονται σε στοιχεία ούτε καν σε ενδείξεις».

«Μην κοροϊδευόμαστε, αν διαβάσετε τα κείμενα του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω σε μια ακόμα προκαταρκτική εξέταση χωρίς στοιχεία» σημείωσε ακόμη, κατηγορώντας, μάλιστα, την αντιπολίτευση πως επιδιώκει να μετατρέψει «τη χώρα και την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατέλειωτο, σε ένα απέραντο δικαστήριο με μια ατέλειωτη συζήτηση επί ποινικών ζητημάτων, χωρίς πραγματικά στοιχεία, με πολύ βαριές εκφράσεις, υπερβολικές, εκτός της λογικής των πραγματικών δεδομένων».

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