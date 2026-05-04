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Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο του συνεδριακού προγράμματος Ποσειδωνίων 2026
Ειδήσεις
13:05 - 04 Μάι 2026

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο του συνεδριακού προγράμματος Ποσειδωνίων 2026

Reporter.gr Newsroom
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Από την ασφάλιση και τη διαχείριση κινδύνων έως την ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιοποίηση και την ασφάλεια στη θάλασσα, το συνεδριακό πρόγραμμα των Ποσειδωνίων 2026 αναδεικνύει έναν κλάδο που μετασχηματίζεται ενεργά, ως απάντηση στη γεωπολιτική αστάθεια και τις διαρθρωτικές αλλαγές.

Το φετινό πρόγραμμα, που ξεκινάει εβδομάδες πριν από την ίδια την Έκθεση, αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη συγκυρία για τον κλάδο της ναυτιλίας, ο οποίος καλείται να λειτουργήσει σε ένα από τα πιο σύνθετα περιβάλλοντα των τελευταίων δεκαετιών, όπου ο πόλεμος, οι κυρώσεις, οι δασμοί, τα ασφάλιστρα, οι μεταβαλλόμενες εμπορικές διαδρομές και η ρυθμιστική πίεση επαναπροσδιορίζουν τόσο τους κινδύνους όσο και τις ευκαιρίες.

Το συνεδριακό πρόγραμμα ξεκινά ήδη από τις αρχές Μαΐου, υπογραμμίζοντας έτσι την εξέλιξη των Ποσειδωνίων σε μια πλατφόρμα διαλόγου μεγάλης διάρκειας, πέρα από την πολυαναμενόμενη, καθιερωμένη εκθεσιακή εβδομάδα.

«Τα Ποσειδώνια ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια έκθεση. Αποτελούν μια πλατφόρμα όπου ο κλάδος συναντιέται για να απαντήσει σε πραγματικές προκλήσεις και να διαμορφώσει τη μελλοντική του πορεία», δήλωσε ο Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε. «Το φετινό συνεδριακό πρόγραμμα αντανακλά την επείγουσα φύση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η ναυτιλία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων, της ενεργειακής μετάβασης και της τεχνολογικής αλλαγής. Οι συζητήσεις που θα λάβουν χώρα, ακόμη και πριν την επίσημη έναρξη της έκθεσης, τονίζουν πόσο κρίσιμα στοιχεία είναι η συνεργασία και ο διάλογος για τον κλάδο».

Την έναρξη του προγράμματος σηματοδοτεί το συνέδριο Marine Insurance Greece (6-7 Μαΐου), το οποίο θα εξετάσει πώς ανταποκρίνεται η ασφαλιστική αγορά στις κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις και τους επιχειρησιακούς κινδύνους. Με θεματικές που καλύπτουν τις κυρώσεις, την άνοδο του «σκιώδους στόλου» («dark fleet»), τις μεταβολές στην πολιτική των ΗΠΑ και τη δυναμική της πολεμικής απειλής, το συνέδριο θα διερευνήσει πώς ο τομέας προσαρμόζεται σε ένα ολοένα και πιο ασταθές παγκόσμιο τοπίο. «Με τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα, η ναυτιλία βρίσκεται αναμφίβολα ξανά στο προσκήνιο, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά πόσο εξαρτημένη είναι η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα από τον ναυτιλιακό κλάδο», δήλωσε ο διοργανωτής της εκδήλωσης Daniel Casey, Διευθύνων Σύμβουλος της Cannon Events.

Αμέσως μετά, στις 7 Μαΐου, το Συνέδριο της RightShip, με τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας την Ασφάλεια στη Θάλασσα μέσω Δεδομένων, Εμπιστοσύνης και Συνεργασίας,» θα εστιάσει στα δεδομένα, τη διαφάνεια και τη συνεργασία ως βασικούς πυλώνες για μια ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη ναυτιλία. «Πίσω από κάθε δεδομένο (data point) υπάρχει ένα ανθρώπινο αποτέλεσμα: ένα ασφαλέστερο ταξίδι, μια πιο βιώσιμη απόφαση, ένας ναυτικός που επιστρέφει με ασφάλεια στο σπίτι του», δήλωσε ο Steen Lund, Διευθύνων Σύμβουλος της RightShip. «Ως κλάδος, έχουμε την ευθύνη να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα όχι μόνο για πληροφόρηση, αλλά για ουσιαστικά αποτελέσματα. Μέσα από τη συνεργασία, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα πιο διαφανές, διασυνδεδεμένο και αξιόπιστο ναυτιλιακό οικοσύστημα που ανεβάζει τα πρότυπα για όλους».

Στις 20 Μαΐου, το Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής θα αναδείξει περαιτέρω τη γεωπολιτική διάσταση, εξετάζοντας πώς η παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων, η ενεργειακή ασφάλεια και η κλιματική πολιτική αναδιαμορφώνουν τη ναυτιλία. Το θέμα της φετινής διοργάνωσης αντανακλά αυτή τη μεταβλητότητα, εστιάζοντας στη γεωπολιτική των θαλασσών, τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, τις προκλήσεις της απαλλαγής από τον άνθρακα και τις εξελίξεις σε λιμάνια, ναυπηγεία και βασικούς τομείς της αγοράς. «Ζούμε σε μια εποχή όπου η ναυτιλία δεν επηρεάζεται απλώς από τις εξελίξεις, αλλά βρίσκεται στο επίκεντρό τους», δήλωσε ο Γεώργιος Μελισσανίδης, Εκδότης της Ναυτεμπορικής. «Οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές ισορροπίες και η επιταχυνόμενη ενεργειακή μετάβαση διαμορφώνουν ένα νέο, πιο απαιτητικό περιβάλλον», πρόσθεσε.

Με την έναρξη της εκθεσιακής εβδομάδας των Ποσειδωνίων, το συνεδριακό πρόγραμμα κορυφώνεται, συγκεντρώνοντας μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Το Capital Link Maritime Leaders Summit (1 Ιουνίου), που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την DNV, φέρνει κοντά κορυφαίους πλοιοκτήτες, χρηματοοικονομικούς συμβούλους και φορείς χάραξης πολιτικής. Η ατζέντα αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες προτεραιότητες της παγκόσμιας αγοράς, ενώ αναδεικνύει τη διαχρονική ηγετική θέση της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, ακρογωνιαίου λίθου του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου και «έδρα» του μεγαλύτερου ιδιωτικού στόλου παγκοσμίως. «Τα Ποσειδώνια και το Συνέδριό μας πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον κόσμο και τη ναυτιλία», δήλωσε ο Νικόλας Μπορνόζης, Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Link, και πρόσθεσε: «Το Συνέδριό μας συγκεντρώνει ηγέτες του κλάδου στο υψηλότερο επίπεδο. Συμμετέχουν ιδρυτές και επικεφαλής των σημαντικότερων ναυτιλιακών εταιρειών της Ελλάδας, μαζί με βασικούς παράγοντες της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Αυτοί είναι οι ηγέτες που διαμορφώνουν το μέλλον της ναυτιλίας.»

Στις 2 Ιουνίου, το TradeWinds Shipowners Forum Greece θα εστιάσει στην «Ανθεκτικότητα απέναντι στις αναταραχές», εξετάζοντας πώς οι πλοιοκτήτες διαχειρίζονται τον κίνδυνο σε έναν κόσμο γεωπολιτικού κατακερματισμού, οικονομικής αβεβαιότητας και ρυθμιστικής πίεσης.

Με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κόσμου, το Φόρουμ θα διερευνήσει τους τρόπους διαχείρισης της αστάθειας, διασφάλισης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και προσαρμογής στα μεταβαλλόμενα εμπορικά πρότυπα. «Καθώς το παγκόσμιο ναυτιλιακό τοπίο γίνεται όλο και πιο σύνθετο, οι αναγνώστες μας χρειάζονται περισσότερα από ειδήσεις — χρειάζονται προοπτική και διασύνδεση, που θα διαμορφωθούν στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των Ποσειδωνίων», δήλωσε ο Julian Bray, Αρχισυντάκτης του TradeWinds.

Ο γεωπολιτικός κίνδυνος και η ασφάλεια των υποδομών θα βρεθούν επίσης στο επίκεντρο σε σεμινάριο που διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Πολωνίας, στο πλαίσιο της προεδρίας της Πολωνίας στο Συμβούλιο της Βαλτικής Θάλασσας. Το σεμινάριο θα εξετάσει την εξελισσόμενη σχέση μεταξύ θαλάσσιας και ενεργειακής ασφάλειας, θα αναδείξει κοινά τρωτά σημεία στον θαλάσσιο χώρο της Ευρώπης και θα προωθήσει την πρακτική συνεργασία μεταξύ των περιοχών της Βαλτικής και της Μεσογείου. «Η γεωγραφία χωρίζει τη Βαλτική από τη Μεσόγειο, αλλά οι υβριδικές απειλές, οι κίνδυνοι δολιοφθοράς, ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός και οι ενεργειακές ροές τις συνδέουν στην πράξη και απαιτούν συντονισμένες δράσεις», σημείωσε ο επιτετραμμένος της Πρεσβείας, Wojciech Ponikiewski, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συντονισμένες διεθνείς απαντήσεις.

Το Διεθνές Συνέδριο της HELMEPA (3 Ιουνίου), με θέμα Ωκεάνια Νοημοσύνη στη Μετα-Ναυτιλία, παρουσιάζει τέσσερις αλληλένδετες μορφές νοημοσύνης – οικολογική, ανθρώπινη, τεχνολογική και οικονομική – καλύπτοντας ζητήματα από τη βιοποικιλότητα και την κατάρτιση των πληρωμάτων έως την Τεχνητή Νοημοσύνη, την αυτοματοποίηση και τις επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση: κάθε μία απαραίτητη και όλες συνδεδεμένες μεταξύ τους. Το κοινό περιλαμβάνει πλοιοκτήτες, στελέχη της ναυτιλίας, φορείς χάραξης πολιτικής, ρυθμιστικές αρχές, εκπροσώπους χρηματοοικονομικών οργανισμών, ακαδημαϊκούς, innovators και τη νέα γενιά, δημιουργώντας ένα ιδανικό περιβάλλον για ουσιαστικό διάλογο.

Κλείνοντας, ο κ. Βώκος τόνισε: «Σε όλες τις εκδηλώσεις του συνεδριακού προγράμματος των Ποσειδωνίων αναδεικνύεται ένα σαφές μήνυμα: η ναυτιλία δεν λειτουργεί πλέον στο περιθώριο των παγκόσμιων εξελίξεων – βρίσκεται στον πυρήνα τους».

Τα Ποσειδώνια 2026 διοργανώνονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Επιτροπής Ελληνικής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.

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