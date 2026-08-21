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Παππάς για πρόωρη αποπληρωμή χρέους: Ένα ευρώ στην κοινωνία, επτά στους δανειστές
Πολιτική
11:41 - 21 Αυγ 2026

Παππάς για πρόωρη αποπληρωμή χρέους: Ένα ευρώ στην κοινωνία, επτά στους δανειστές

Reporter.gr Newsroom
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«Κύριε υπουργέ Οικονομικών, πάμε πολύ απλά. Αποπληρώνετε πρόωρα δάνεια με επιτόκιο περίπου 1,5%. Την ίδια στιγμή, η χώρα δανείζεται από τις αγορές με επιτόκιο κοντά στο 4%. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ξεπληρώνετε το φθηνό χρέος και κρατάτε το ακριβό», γράφει σε ανάρτησή του ο Νίκος Παππάς, τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, μία «επιλογή» που – όπως σημειώνει – «μας κοστίζει περίπου 300 εκατ. ευρώ περισσότερους τόκους κάθε χρόνο».  

«Είναι σαν να έχεις ένα φθηνό στεγαστικό και ένα ακριβό καταναλωτικό. Βρίσκεις χρήματα και ξεπληρώνεις πρώτο το στεγαστικό. Αυτό κάνετε», αναφέρει ακόμη ο κ. Παππάς και προσθέτει:

«Και υπάρχει και δεύτερη απώλεια. Τα χρήματα που δίνετε για πρόωρες αποπληρωμές δεν επιστρέφουν στην οικονομία. Δεν γίνονται επενδύσεις. Δεν γίνονται χιλιάδες σπίτια κοινωνικής κατοικίας. Αν πραγματικά νοιάζεστε για τις επόμενες γενιές, ας κάνουμε κάτι γι' αυτές σήμερα. Να έχουν προσιτό σπίτι. Να μπορούν να κάνουν τη ζωή τους στον τόπο τους.

Η επιλογή σας, όμως, είναι ξεκάθαρη: Ένα ευρώ στην κοινωνία. Επτά στους δανειστές. Και 300 εκατ. ευρώ περισσότεροι τόκοι τον χρόνο», καταλήγει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

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