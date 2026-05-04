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Κατρίνης: Η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους είναι η μεγαλύτερη πολιτική αποτυχία Μητσοτάκη
Πολιτική
13:00 - 04 Μάι 2026

Κατρίνης: Η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους είναι η μεγαλύτερη πολιτική αποτυχία Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
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Η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους είναι η μεγαλύτερη πολιτική αποτυχία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, σχολίασε σήμερα (4/5) ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.       

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο ERTnews ο κ. Κατρίνης θύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει από το 2020 νέο πτωχευτικό κώδικα και πέντε χρόνια μετά έχουν ρυθμιστεί μόλις το 5% των οφειλών, ενώ 4 εκατομμύρια οφειλετών στην εφορία, όπως και 1,3 εκατομμύρια μητρώα στον ΕΦΚΑ, χρωστούν και δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Θύμισε δε, ότι στην προηγούμενη ρύθμιση των 36-72 δόσεων μπήκαν μόλις 12.000 οφειλέτες ή το 0.3% από τα 4 εκατομμύρια των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία, ενώ στον εξωδικαστικό, με την πλατφόρμα να προτείνει μη βιώσιμες λύσεις, έχει ενταχθεί ένα πολύ μικρό ποσοστό οφειλετών, αλλά ακόμη και αυτοί που εντάσσονται, εγκαταλείπουν την ρύθμιση λίγους μήνες μετά.

Την ίδια ώρα, ανέφερε ο βουλευτής, τα funds λειτουργούν ασύδοτα, έχουμε τσουνάμι κατασχέσεων και πλειστηριασμών και σήμερα δεν υπάρχει καθεστώς προστασίας πρώτης κατοικίας, καθεστώς που το ΠΑΣΟΚ μέσα στην πιο δύσκολη περίοδο το 2010, με το πρώτο μνημόνιο και με μια πολύ σκληρή τρόικα, κατάφερε να πετύχει.

Υπενθύμισε τις διαδοχικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, για επαναφορά του «νόμου Κατσέλη» και την προστασία της πρώτης κατοικίας, για την προστασία της αγροτικής γης, για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο και για τους εγγυητές δανείων, ενώ έχει προτείνει και ρύθμιση 120 δόσεων με 30% κούρεμα στους συνεπείς οφειλέτες.

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις και την διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως «αν οι δημοσκοπήσεις είναι τόσο καλές για τον κ. Μητσοτάκη ας κάνει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης», ενώ τόνισε, ότι ο κύκλος αυτής της Κυβέρνησης κλείνει και αυτό το αντιλαμβάνονται όχι μόνο οι πολίτες που ζητούν αλλαγή, αλλά ακόμη και στελέχη της κυβερνητικής παράταξης και βουλευτές που αρχίζουν να διαμαρτύρονται. «Εμείς βλέπουμε πτώση της ΝΔ και άνοδο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ο αντίπαλος της ΝΔ και είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για να σταματήσει το πάρτι με τα 5,5 δις κέρδη στις τράπεζες, το πάρτι αισχροκέρδειας με 50% μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το πάρτι ασυδοσίας από τα funds», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σε σχέση με την επιλογή των ανεξάρτητων αρχών από τη Βουλή και όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες, ο Μιχάλης Κατρίνης ανέφερε, ότι το ΠΑΣΟΚ ζήτησε αξιοκρατική διαδικασία και όχι μια συζήτηση διαπραγμάτευσης για όλα, κάτι που «πάγωσε» η Κυβέρνηση για να κάνει αυτό που έκανε με τον κ. Βελόπουλο και την ΑΔΑΕ.

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