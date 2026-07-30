Εθνική Τράπεζα: Προκαταρκτική συμφωνία με την Dromeus για συνεργασία στον τομέα των εμπορικών ακινήτων

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Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε σήμερα (30/7) την υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας με τη Dromeus Capital Group («Dromeus») για τη σύναψη μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των Εμπορικών Ακινήτων (Commercial Real Estate - CRE), καθώς και για την εξαγορά χαρτοφυλακίου εμπορικών ακινήτων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία με την Dromeus για τη σύναψη μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των Εμπορικών Ακινήτων (Commercial Real Estate - CRE), δυνάμει της οποίας η Dromeus θα παρέχει υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών (investment advisory) και διαχείρισης ακινήτων (asset management).

Επιπλέον, η συναλλαγή περιλαμβάνει την εξαγορά χαρτοφυλακίου εμπορικών ακινήτων έναντι τιμήματος ύψους 0,4 δισ. ευρώ.

Η επίπτωση της συναλλαγής στον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 Capital Ratio) της ΕΤΕ εκτιμάται σε λιγότερο από 0.1% με ημερομηνία αναφοράς 30.06.2026.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση της διενέργειας του συνήθους ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), της υπογραφής των οριστικών συμβατικών εγγράφων και της πλήρωσης των συνήθων αναβλητικών αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών/ρυθμιστικών εγκρίσεων».