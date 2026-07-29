Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες

Η J.P. Morgan εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις επιδόσεις των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, εκτιμώντας ότι η κερδοφορία τους θα κινηθεί υψηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά το περιβάλλον αποκλιμάκωσης των επιτοκίων.

Σύμφωνα με την έκθεση «Greek Banks – 2Q26 Preview» (28 Ιουλίου), βασικοί παράγοντες που στηρίζουν τις προβλέψεις είναι η ισχυρή πιστωτική επέκταση, η ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους, η συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων από προμήθειες και η διατήρηση της ποιότητας του ενεργητικού σε υψηλά επίπεδα.

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος διατηρεί σύσταση «Overweight» και για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες, θέτοντας τιμές-στόχους στα 10,20 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, στα 16 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, ενώ για Eurobank και Alpha Bank διατηρεί τιμή-στόχο τα 4,40 ευρώ.

Eurobank: Προβλέψεις για ισχυρή αύξηση κερδών

Για τη Eurobank, η οποία ανακοινώνει αποτελέσματα στις 30 Ιουλίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, η J.P. Morgan εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα 393 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 19% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπεται να ανέλθουν στα 684 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες εκτιμώνται στα 208 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη οργανική ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας.

Παράλληλα, ο οίκος θεωρεί πιθανό η διοίκηση να προχωρήσει σε αναβάθμιση των προβλέψεών της για το σύνολο του 2026, κυρίως όσον αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου εμφανίζονται καλύτερες από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Εθνική Τράπεζα: Στήριξη από την πιστωτική επέκταση

Για την Εθνική Τράπεζα, η J.P. Morgan προβλέπει καθαρά κέρδη 317 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% σε τριμηνιαία βάση.

Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στη σημαντική ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης, η οποία, σύμφωνα με την έκθεση, τροφοδοτείται από την αυξημένη ζήτηση χρηματοδοτήσεων που συνδέονται με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμώνται στα 562 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 10%, φθάνοντας τα 125 εκατ. ευρώ.

Ο οίκος επισημαίνει ακόμη ότι το κόστος κινδύνου αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα χαμηλό, στις 38 μονάδες βάσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου εξακολουθεί να παραμένει ισχυρή.

Alpha Bank: Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κερδών

Για την Alpha Bank, η οποία ανακοινώνει αποτελέσματα στις 31 Ιουλίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η J.P. Morgan προβλέπει καθαρά κέρδη 241 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών.

Η βελτίωση αποδίδεται στην περαιτέρω αύξηση των χορηγήσεων, στη σταθερότητα του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, αλλά και στην ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, τα οποία υποστηρίζονται και από δραστηριότητες στις αγορές κεφαλαίου.

Παρά την αναμενόμενη αύξηση του λειτουργικού κόστους, ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι η συνολική εικόνα παραμένει θετική, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 να διαμορφώνεται στο 15%.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η παρουσίαση της διοίκησης προς τους επενδυτές στο δεύτερο εξάμηνο του έτους ενδέχεται να αποτελέσει σημαντικό καταλύτη για τη μετοχή, η οποία μέχρι στιγμής έχει υποαποδώσει σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες.

Πειραιώς: Σταθερή ανάπτυξη και ισχυρή αποδοτικότητα

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η J.P. Morgan εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν στα 332 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπεται να ενισχυθούν κατά περίπου 3%, φθάνοντας τα 496 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 742 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12%.

Η θετική εικόνα αποδίδεται στην ενίσχυση των χρηματοοικονομικών εσόδων, στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και στη διατήρηση της ποιότητας του ενεργητικού σε ισχυρά επίπεδα.

Η J.P. Morgan προβλέπει ακόμη ότι ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) θα διαμορφωθεί στο 16,7%, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 αναμένεται στο 12,8%.

Συνολικά, ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συνεχίζουν να εμφανίζουν ισχυρές θεμελιώδεις προοπτικές, με την ανάπτυξη των χορηγήσεων, την ανθεκτικότητα των οργανικών εσόδων και τη σταθερή ποιότητα του ενεργητικού να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες που στηρίζουν τις επιδόσεις τους και για το υπόλοιπο του 2026.