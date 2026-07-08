Γιατί τα παιδιά εμπιστεύονται το ανθρώπινο βλέμμα αλλά όχι των ρομπότ

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίζουν προθέσεις και προτιμήσεις μέσα από το ανθρώπινο βλέμμα, αλλά δυσκολεύονται να αποδώσουν το ίδιο νόημα στο βλέμμα ενός ρομπότ. Τι σημαίνει αυτό για την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη παιδιών;

Από πολύ μικρή ηλικία, τα παιδιά φαίνεται ότι διαθέτουν μια εντυπωσιακή ικανότητα να «διαβάζουν» τις προθέσεις των άλλων ανθρώπων μόνο μέσα από το βλέμμα τους. Ωστόσο, η ίδια ικανότητα δεν ενεργοποιείται όταν απέναντί τους βρίσκεται ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Παρότι το βλέμμα του μπορεί να μιμείται με ακρίβεια τις ανθρώπινες κινήσεις, τα μικρά παιδιά δεν του αποδίδουν την ίδια ψυχολογική σημασία. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μιας νέας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Child-Computer Interaction από ερευνητές του Università Cattolica del Sacro Cuore στην Ιταλία, σε συνεργασία με επιστήμονες από πανεπιστήμια της Ιαπωνίας.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.