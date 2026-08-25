Καύσωνας διαρκείας: Έως 40°C μέχρι την Πέμπτη – Νέα άνοδος από την Κυριακή

Παρατεταμένο είναι το νέο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επηρεάζει τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη, ενώ μια πρόσκαιρη υποχώρηση της ζέστης προβλέπεται την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Από την Κυριακή, ωστόσο, η θερμοκρασία αναμένεται να αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, το κύμα ζέστης ξεκίνησε από το περασμένο Σάββατο και τα θερμά χαρακτηριστικά του αναμένεται να παραμείνουν για αρκετές ακόμη ημέρες.

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επικρατήσουν και στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, καθώς προς το παρόν δεν διαφαίνεται κάποια σημαντική και άμεση μεταβολή του καιρού.

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Ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές στα ορεινά

Η σημερινή ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ωστόσο, θα κάνουν την εμφάνισή τους τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Παράλληλα, περιορισμένη αστάθεια αναμένεται στη βόρεια Ελλάδα, κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές και στα ορεινά.

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Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα αποτελέσουν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού, καθώς η έντασή τους θα φτάσει έως και τα 6 μποφόρ.

Στις Βόρειες Κυκλάδες, κυρίως στην περιοχή της Άνδρου, της Τήνου και της Μυκόνου, είναι πιθανό να καταγραφούν πρόσκαιρα άνεμοι έως 7 μποφόρ κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Οι ισχυρότερες εντάσεις αναμένονται στο ανατολικό Αιγαίο, στην περιοχή από τις Σποράδες μέχρι την Εύβοια. Αντίθετα, στο νοτιοδυτικό Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι ηπιότεροι, φτάνοντας περίπου τα 5 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσει δυτικό ρεύμα, με τους ανέμους να φτάνουν έως τα 4 μποφόρ, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες.

Στους 40°C ο υδράργυρος – Στους 41°C χθες η Πελοπόννησος

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σήμερα σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Από τη Θεσσαλία και νοτιότερα αναμένεται να φτάσει τους 39-40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στο εσωτερικό της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και στην Πελοπόννησο.

Στη νότια Κρήτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς, καθώς οι βοριάδες θα πνέουν σήμερα ενισχυμένοι στο νησί.

Χθες, σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη, η θερμοκρασία έφτασε τους 41°C στην Πελοπόννησο. Οι υψηλότερες τιμές σημειώθηκαν κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της περιοχής, όπου το ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα λειτουργεί ως καταβατικός άνεμος, προκαλώντας σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας.

Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι ελαφρώς χαμηλότερες, στους 36-37 βαθμούς, ενώ παρόμοιες τιμές αναμένονται στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο.

Πιο ήπιες θα είναι οι θερμοκρασίες στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη, όπου η επίδραση των βοριάδων και της θάλασσας θα περιορίσει την άνοδο του υδραργύρου.