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Από τη Φρίντα Κάλο στον Ντέιβιντ Χόκνεϊ: Μια εικαστική περιδιάβαση στο καλοκαιρινό Λονδίνο
Magazino
09:36 - 25 Αυγ 2026

Από τη Φρίντα Κάλο στον Ντέιβιντ Χόκνεϊ: Μια εικαστική περιδιάβαση στο καλοκαιρινό Λονδίνο

Reporter.gr Newsroom
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Ανάμεσα σε δύο κύματα καύσωνα και δύο πρωθυπουργίες, του απερχόμενου Κιρ Στάρμερ και του νέου Άντι Μπέρναμ, βρεθήκαμε στη βρετανική πρωτεύουσα, πραγματοποιώντας, με αυτή την ευκαιρία, μια περιήγηση στις σημαντικότερες εκθέσεις σύγχρονης τέχνης που φιλοξενούνται αυτό το καλοκαίρι σε μουσεία και γκαλερί.

Αντιμέτωπη με τον ένα καύσωνα μετά τον άλλο βρέθηκε αυτό το καλοκαίρι η βρετανική πρωτεύουσα, γνωρίζοντας θερμοκρασίες τις οποίες δεν ήταν έτοιμη να διαχειριστεί. Οι πραγματικά καλοκαιρινές αυτές συνθήκες υπήρξαν μια ευχάριστη (όσο το θερμόμετρο παρέμενε κάτω από τους 35 βαθμούς, ασφαλώς) ευκαιρία για περιδιάβαση στους δρόμους της πόλης, που δεν μας επιφύλασσε κανένα από τα περί καιρού στερεότυπα που ανέκαθεν συνδέονταν με το Λονδίνο: ούτε μια σταγόνα βροχής, ούτε καν ένα γκρίζο σύννεφο, μονάχα ήλιος λαμπρός, ενίοτε καυτός.

Όταν μάλιστα γινόταν ενοχλητικά καυτός, τη θέση τους στο πρόγραμμά μας έπαιρναν οι μεγάλοι εκθεσιακοί χώροι, που συνήθως διαθέτουν κλιματισμό, προσφέροντάς μας τη δυνατότητα να απολαύσουμε το έργο μερικών σημαντικών εικαστικών: από τη Φρίντα Κάλο ή την Τρέισι Έμιν έως τον πρόσφατα θανόντα Ντέιβιντ Χόκνεϊ ή τον Ανίς Καπούρ.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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