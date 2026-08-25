Καναδάς: Επενδύει 11 δισ. δολάρια για έξι νέα παγοθραυστικά

Ο Καναδάς προχωρά σε μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία της ναυπηγικής του βιομηχανίας, διαθέτοντας περισσότερα από 11 δισ. καναδικά δολάρια, περίπου 7,95 δισ. δολάρια ΗΠΑ, για την κατασκευή έξι νέων παγοθραυστικών για λογαριασμό της Καναδικής Ακτοφυλακής.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό Mark Carney στο ναυπηγείο Chantier Davie στο Lévis του Κεμπέκ, όπου θα κατασκευαστούν και τα έξι πλοία.

Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, ενώ το πρώτο πλοίο προβλέπεται να παραδοθεί περίπου πέντε χρόνια αργότερα, το 2032. Ολόκληρη η νέα σειρά αναμένεται να έχει ενταχθεί σε υπηρεσία έως το 2038.

Τα νέα παγοθραυστικά θα αντικαταστήσουν μέρος του γερασμένου στόλου βαρέων και μεσαίων παγοθραυστικών του Καναδά.

Τα σημερινά πλοία έχουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση ανοικτών των θαλάσσιων διαδρομών στον Ατλαντικό Καναδά, στον Άγιο Λαυρέντιο και στις Μεγάλες Λίμνες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το καλοκαίρι επιχειρούν στην Αρκτική.

Τα νέα πλοία θα είναι κατηγορίας Polar Class 3 (PC3), με μήκος περίπου 110 έως 120 μέτρα. Θα μπορούν να κινούνται με ταχύτητα περίπου 3 κόμβων μέσα σε πάγο πάχους 1,4 μέτρων, ενώ θα διαθέτουν ελικοδρόμιο και δυνατότητα υποστήριξης μεσαίου μεγέθους ελικοπτέρου της Ακτοφυλακής.

Η αυτονομία τους υπολογίζεται σε περίπου 20.000 ναυτικά μίλια με ταχύτητα 11 κόμβων.

Η κλάση PC3 επιτρέπει λειτουργία όλο τον χρόνο σε πάγο δεύτερου έτους, ακόμη και σε περιοχές όπου υπάρχουν τμήματα παλαιότερου πολυετούς πάγου. Αυτό δίνει στα πλοία σημαντικές δυνατότητες επιχειρήσεων στην Αρκτική.