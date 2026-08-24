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ΔΕΘ: Τα μέτρα των €1,7 δισ. και ο οδικός χάρτης έως το 2030
Πολιτική
19:36 - 24 Αυγ 2026

ΔΕΘ: Τα μέτρα των €1,7 δισ. και ο οδικός χάρτης έως το 2030

Reporter.gr Newsroom
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Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ, αλλά και με φόντο τα ανοιχτά μέτωπα της οικονομίας και των ελληνοτουρκικών, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (24/8) το Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιχειρεί να δώσει το στίγμα της κυβερνητικής ατζέντας για τους επόμενους μήνες, αλλά και για την επόμενη τετραετία.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το πακέτο των μέτρων που προετοιμάζεται για τη ΔΕΘ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων ενδέχεται να ξεπεράσει τα περσινά €1,7 δισ. Οι εξαγγελίες αναμένεται να κινηθούν σε δύο επίπεδα: από τη μία μέτρα άμεσης εφαρμογής, με στόχο την ενίσχυση νοικοκυριών και ευάλωτων ομάδων, και από την άλλη παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2030, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός έδωσε, άλλωστε, στο Υπουργικό το στίγμα της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιαστούν οι άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο «Οδικός Χάρτης» της χώρας προς το 2030. Πρόκειται ουσιαστικά για το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο η κυβέρνηση επιδιώκει να οικοδομήσει την επόμενη τετραετία.

Φοροελαφρύνσεις, για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Στα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνονται νέες φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, με πιθανές αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα και μείωση της προκαταβολής φόρου. Οι παρεμβάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν, ανάλογα με το εισόδημα και τα οικογενειακά χαρακτηριστικά, σε ετήσιες ελαφρύνσεις έως €3.300 για αυτοαπασχολούμενους και έως €5.300 για πολύτεκνες οικογένειες.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η δυνατότητα μεταφοράς φορολογικών ζημιών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜμΕ και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Στο μέτωπο των αγροτών εξετάζονται αλλαγές στον μηχανισμό καταβολής των ενισχύσεων, παρεμβάσεις για το κόστος παραγωγής και λύσεις για τα δάνεια αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ συζητείται και η δημιουργία Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Για τους συνταξιούχους, υπό εξέταση είναι η ενίσχυση της έκτακτης παροχής του Νοεμβρίου στα €300, η διεύρυνση των δικαιούχων, παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά και πιθανή μόνιμη πρόσθετη παροχή. Παράλληλα, από τον Ιανουάριο του 2027 αναμένονται αυξήσεις στις συντάξεις.

Στέγαση και κόστος ζωής

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη στεγαστική κρίση, με ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» να βρίσκεται υπό σχεδιασμό, με διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης κίνητρα για την επιστροφή κλειστών κατοικιών στην αγορά και νέες παρεμβάσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τη Golden Visa.

Στην πρώτη γραμμή παραμένει και η ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον πληθωρισμό το μεγαλύτερο ζήτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών.

Ταμείο Ανάκαμψης: Η τελική ευθεία

Ξεχωριστό κεφάλαιο στο Υπουργικό αποτέλεσε το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς το πρόγραμμα εισέρχεται στην τελική ευθεία, με την ολοκλήρωσή του να πρέπει να έχει γίνει έως το τέλος Αυγούστου.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα εξασφάλισε το 2020 το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ, συνολικού ύψους €36 δισ. σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Από τα 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα του Ταμείου απομένουν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, μόλις δύο.

Στον απολογισμό περιλαμβάνονται η ψηφιοποίηση του Δημοσίου, το Κτηματολόγιο, επενδύσεις στην ενέργεια και τις ΑΠΕ, τα ηλεκτρικά λεωφορεία, το Μετρό Θεσσαλονίκης και προγράμματα προληπτικής ιατρικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε παράλληλα έμφαση στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους, για την οποία του έχει ασκηθεί κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλη εθνική επιτυχία», ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

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Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 08:57
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