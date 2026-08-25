Καύσιμα: Στην «πρέσα» νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Οι εκτιμήσεις για τις επόμενες ημέρες

Σε επίπεδα άνω των 2 ευρώ το λίτρο κινούνται πλέον, σταθερά, τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης, με τις αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν να αποτυπώνονται σταδιακά στις τιμές των πρατηρίων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όλα δείχνουν ότι η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης θα συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο, καθώς η διατήρηση του diesel σε τόσο υψηλά επίπεδα επιβαρύνει σημαντικά οδηγούς και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται ακόμη και την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, να ανακοινωθεί η παράταση της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο για έναν ακόμη μήνα.

Προς «κλείδωμα» η επιδότηση στο diesel

Η ισχύουσα επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης εκπνέει στις 31 Αυγούστου και ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο από το κράτος, ενώ προστίθεται και έκπτωση 5 λεπτών ανά λίτρο.

Με τη μέση τιμή του diesel να διαμορφώνεται σήμερα κοντά στα 2,03 ευρώ το λίτρο, εκτιμάται ότι χωρίς τη συνολική ελάφρυνση των 15 λεπτών η τιμή θα προσέγγιζε τα 2,20 ευρώ.

Πρόκειται για ένα επίπεδο που αυξάνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης για τους ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων οχημάτων, αλλά και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων που στηρίζονται στις οδικές μεταφορές.

Η επιβάρυνση αυτή, μάλιστα, δεν περιορίζεται μόνο στις αντλίες. Το αυξημένο κόστος μεταφοράς μπορεί, σε αρκετές περιπτώσεις, να μετακυλιστεί στις τελικές τιμές προϊόντων και ιδιαίτερα βασικών αγαθών, όπως τα τρόφιμα.

Οι διεθνείς τιμές και η καθυστέρηση στην αντλία

Όπως αναφέρουν πρατηριούχοι, οι ανατιμήσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα συνδέονται με την προηγούμενη άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Το Brent εξακολουθεί να κινείται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας τις τελευταίες ημέρες μικρές υποχωρήσεις. Ωστόσο, οι μειώσεις αυτές δεν έχουν ακόμη περάσει πλήρως στις τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής στα πρατήρια.

Η αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στη Μέση Ανατολή καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε ασφαλή πρόβλεψη για την πορεία του πετρελαίου τις επόμενες εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουλίου η τιμή του Brent βρισκόταν κοντά στα 71 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που δείχνει το μέγεθος της ανόδου που έχει μεσολαβήσει.

Τι αναμένεται τις επόμενες ημέρες

Οι αυξήσεις που φτάνουν τώρα στα πρατήρια αντανακλούν την άνοδο που είχε προηγηθεί στις διεθνείς αγορές, όταν η τιμή του πετρελαίου κινήθηκε από τα επίπεδα των 88 δολαρίων προς τα 92 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας ακόμη και στα 94 δολάρια.

Η επίδραση των διεθνών μεταβολών στις τιμές λιανικής δεν είναι άμεση και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, οι ανατιμήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν τουλάχιστον έως τα μέσα της εβδομάδας.

Ιδιαίτερα υψηλές παραμένουν οι τιμές στις νησιωτικές και στις απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου η αμόλυβδη σε ορισμένα πρατήρια ξεπερνά ακόμη και τα 2,30 ευρώ το λίτρο.

Οι μέσες τιμές των καυσίμων

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026, οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Αμόλυβδη 95 οκτανίων: 2,028 ευρώ/λίτρο

2,028 ευρώ/λίτρο Αμόλυβδη 100 οκτανίων: 2,268 ευρώ/λίτρο

2,268 ευρώ/λίτρο Diesel κίνησης: 2,040 ευρώ/λίτρο

2,040 ευρώ/λίτρο Υγραέριο κίνησης (Autogas): 0,960 ευρώ/λίτρο

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αποφάσεις της κυβέρνησης για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, αλλά και στην πορεία των διεθνών τιμών, οι οποίες θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το τι θα δουν οι καταναλωτές στις αντλίες τις επόμενες ημέρες.