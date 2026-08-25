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Αποχαιρέτησε τον Αύγουστο με μαραθώνιο Scream: Τι βλέπουμε αυτή την εβδομάδα στην TV
Magazino
09:49 - 25 Αυγ 2026

Αποχαιρέτησε τον Αύγουστο με μαραθώνιο Scream: Τι βλέπουμε αυτή την εβδομάδα στην TV

Reporter.gr Newsroom
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Από μαραθώνιο Scream και δυνατές σειρές μέχρι ταινίες για κάθε mood, η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θέλει καναπέ, binge watching και popcorn.

Σειρές

Adults

Πέντε φίλοι στα twenties τους, ένα σπίτι στη Νέα Υόρκη και μια κοινή προσπάθεια να καταλάβουν πώς στο καλό λειτουργεί η ενήλικη ζωή. Στη 2η σεζόν του Adults, η παρέα συνεχίζει να μεγαλώνει… τουλάχιστον θεωρητικά, ενώ μπλέκει σε σχέσεις, δουλειές, φιλίες και όλες εκείνες τις μικρές καταστροφές που έρχονται μαζί με το να είσαι… ενήλικας.

Σκηνοθετούν οι Jonathan Krisel, Paul Briganti, Nick Kroll, Alexander Buono, Maggie Carey, πρωταγωνιστούν οι Malik Elassal, Lucy Freyer, Jack Innanen, Amita Rao.
Η δεύτερη σεζόν Adults έρχεται την Πέμπτη 27/08 στο Disney+

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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