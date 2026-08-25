Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο Nvidia και πληθωρισμός

Με μεικτά πρόσημα κινήθηκαν οι δείκτες στις ασιατικές αγορές την Τρίτη (25/8), με τον Kospi στη Νότια Κορέα να καταγράφει από τις μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας άνω του 1%, ενώ την ίδια στιγμή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ παρουσιάζουν ήπιες μεταβολές.

Πιο αναλυτικά, τα futures των αμερικανικών μετοχών κινούνται ελάχιστα, μετά τις απώλειες που κατέγραψε ο S&P 500 στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές υιοθετούν πιο επιφυλακτική στάση ενόψει των αποτελεσμάτων της Nvidia και μιας κρίσιμης έκθεσης για τον πληθωρισμό που αναμένεται αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Τα futures που συνδέονται με τον Dow Jones Industrial Average παρέμειναν αμετάβλητα. Τα futures του S&P 500 ενισχύθηκαν οριακά κατά 0,07%, ενώ εκείνα του Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο 0,2%.

Στην συνεδρίαση της Δευτέρας, ο S&P 500 υποχώρησε 0,28%, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε απώλειες 0,76%, καθώς οι πτώσεις στις μετοχές των ημιαγωγών και άλλων τεχνολογικών εταιρειών άσκησαν πιέσεις στην ευρύτερη αγορά. Αντίθετα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 140,15 μονάδες ή 0,26%.

Στην Ασία, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,27%, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 0,41%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχώρησε 1,44%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε απώλειες 0,26%. Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,53%.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν, μετά το δημοσίευμα του CNBC ότι το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό General Account ύψους 1 τρισ. δολαρίων για να χρηματοδοτήσει τα σχέδιά του για αύξηση των αγορών κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε περισσότερο από 3 μονάδες βάσης, στο 4,7%.

Οι επενδυτές περιόρισαν μέρος των τοποθετήσεών τους σε πιο ριψοκίνδυνα assets, καθώς συνεχίζουν να αξιολογούν την υποχώρηση της προηγούμενης εβδομάδας και προετοιμάζονται για τα αποτελέσματα της Nvidia. Η έκθεση της εταιρείας αναμένεται την Τετάρτη, μετά το κλείσιμο της Wall Street.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται παράλληλα ο πληθωρισμός, καθώς την Τετάρτη αναμένεται η δημοσίευση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) του Ιουλίου.

Ένας ακόμη σημαντικός καταλύτης για τις μετοχές και την αγορά ομολόγων αναμένεται την Παρασκευή, όταν ο πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, αναμένεται να πραγματοποιήσει ομιλία στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ. Η τοποθέτησή του έρχεται μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για ένα σχέδιο περιορισμού των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων.

«Τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας, σε συνδυασμό με τις συνθήκες υπεραγορασμένης αγοράς, την εποχικότητα και τις ενδιάμεσες εκλογές, είναι πιθανό να επιταχύνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές μετοχών», δήλωσε ο Νταγκ Μπιθ, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής μετοχών στο Wells Fargo Investment Institute.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το περιβάλλον για τις μετοχές παραμένει θετικό: τα εταιρικά κέρδη βρίσκονται σε επίπεδα-ρεκόρ, τροφοδοτούμενα από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, παρά τη μέτρια καταναλωτική δαπάνη», πρόσθεσε. «Την περασμένη εβδομάδα αυξήσαμε τους στόχους μας για τα κέρδη σε όλες τις βασικές κατηγορίες μετοχών, με εξαίρεση τις αμερικανικές εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης, και εξακολουθούμε να θεωρούμε οποιαδήποτε διόρθωση ως ευκαιρία για αγορές».

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν την Τρίτη τις ανακοινώσεις των Bank of Montreal και Dick’s Sporting Goods, πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης αναμένονται τα αποτελέσματα των Intuit, Box και Zoom.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης τα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη, τα οποία αναμένονται στις 10:00 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, αναζητώντας ενδείξεις για το κατά πόσο η ανθεκτικότητα των καταναλωτών αρχίζει να εξασθενεί και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την οικονομική ανάπτυξη και την πορεία των επιτοκίων της Fed.