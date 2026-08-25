Χρυσός: «Φλερτάρει» με υψηλά τριμήνου στα $4.700 με φόντο το αμερικανικό χρέος

Στο υψηλότερο επίπεδο των τριών και πλέον μηνών βρέθηκε ο χρυσός την Τρίτη (25/8), μετά το ράλι που πυροδότησε η παρέμβαση του αμερικανικού Υπουργείο Οικονομικών στην αγορά κρατικών ομολόγων ΗΠΑ, αλλά και η αναζωπύρωση των ανησυχιών για τη δημοσιονομική πολιτική και τη σταθερότητα του δολαρίου.

Έτσι, από νωρίς το πρωί της Τρίτης η τιμή του πολύτιμου μετάλλου φλερτάρει με τ 4.700 δολάρια σημειώνοντας άνοδο μεγαλύτερη του 1,2%. Την ίδια στιγμή, ασήμι και χαλκός κινούνται πτωτικά, με απώλειες κάτω του 1% και ειδικότερα -0,8% για τον άργυρο στα 68,045 δολάρια και -0,21% για τον χαλκό στα 6,5923 δολάρια.

Σημειώνεται ότι προηγουμένως και το ασήμι είχε κινηθεί στα «πράσινα» αγγίζοντας τα 70 δολάρια.

Μέσα στην τελευταία εβδομάδα ο χρυσός έχει κερδίσει πάνω από 7%, καθώς το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αύξησε τις επαναγορές μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων.

Οι επαναγορές ομολόγων μετατοπίζουν τις ισορροπίες στις αγορές

Οι κινήσεις της Ουάσιγκτον για τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του τεράστιου αμερικανικού χρέους επαναφέρουν στο επίκεντρο των επενδυτών τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, αλλά και για την πορεία του δολαρίου.

Η υποχώρηση του αμερικανικού νομίσματος λειτουργεί ευνοϊκά για τον χρυσό, καθώς τον καθιστά φθηνότερο για τους επενδυτές που πραγματοποιούν αγορές με άλλα νομίσματα. Παράλληλα, αναζωπυρώνεται το λεγόμενο «debasement trade», δηλαδή οι επενδυτικές τοποθετήσεις σε περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα απέναντι στην υποτίμηση των παραδοσιακών νομισμάτων.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκτείνει περαιτέρω τις επαναγορές ακριβότερου χρέους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της Δευτέρας δεν έδωσε νέες ενδείξεις σχετικά με το πώς θα κινηθεί το υπουργείο το επόμενο διάστημα.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην ομιλία του προέδρου της Fed Κέβιν Γουόρς, την Παρασκευή, στο ετήσιο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ. Η αγορά αναμένει από την τοποθέτησή του ενδείξεις σχετικά με τη στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει η κεντρική τράπεζα απέναντι στον επίμονο πληθωρισμό.

Αυξάνονται οι τοποθετήσεις στον χρυσό

Η αβεβαιότητα σχετικά με την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Fed έχει οδηγήσει επενδυτές σε μεγαλύτερη έκθεση στον χρυσό. Χαρακτηριστικά, ο Τζορτζ Ευσταθόπουλος της Fidelity Holdings διπλασίασε τις τοποθετήσεις του fund του στο πολύτιμο μέταλλο μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες.

Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη άνοδος του χρυσού τον οδήγησε πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, ένα επίπεδο που συχνά αντιμετωπίζεται από την αγορά ως θετική τεχνική ένδειξη και μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η αυξανόμενη ζήτηση αποτυπώνεται και στα ETF που επενδύουν σε φυσικό χρυσό. Τα συγκεκριμένα funds αύξησαν τα αποθέματά τους κατά περισσότερους από 28 τόνους την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία προσθήκη από τον Ιανουάριο.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν το «καταφύγιο»

Στο θετικό κλίμα για τον χρυσό προστίθεται και η εντεινόμενη αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο. Η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει για οικονομικά αντίμετρα σε βάρος χωρών που εξακολουθούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με το Ιράν, στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω οικονομική απομόνωση της Τεχεράνης.

Παράλληλα, η εμπορική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά αποκτά νέα ένταση μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, εξέλιξη που ενισχύει τη ζήτηση για assets που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.

«Η αυξημένη μεταβλητότητα και αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αγορές εξακολουθούν να δημιουργούν ένα υποστηρικτικό μακροοικονομικό περιβάλλον», σημειώνει η Χίμπι Τσεν της Vantage Markets, εκτιμώντας παράλληλα ότι η ανοδική δυναμική του χρυσού αρχίζει να ενισχύεται από μόνη της.

Citigroup: Στα 4.800 δολάρια ο χρυσός

Η Citigroup ανέβασε στα 4.800 δολάρια ανά ουγγιά τον τρίμηνο στόχο της για την τιμή του χρυσού, θεωρώντας ότι η πρόσφατη ισχυρή κερδοσκοπική δυναμική μπορεί να έχει ακόμη περιθώριο να επεκταθεί.

Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η διατήρηση του ράλι σε πιο μακροπρόθεσμη βάση προϋποθέτει ενίσχυση της φυσικής ζήτησης για το πολύτιμο μέταλλο.

Στις πρωινές συναλλαγές της Τρίτης στη Σιγκαπούρη, ο χρυσός σημείωνε άνοδο 0,5%, στα 4.676,55 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι ενισχυόταν επίσης, στα 69,31 δολάρια. Ανοδικά κινούνταν παράλληλα η πλατίνα και το παλλάδιο, την ώρα που το δολάριο κατέγραφε οριακές απώλειες.