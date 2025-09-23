Μάχη τιμών: Κυβέρνηση, αλυσίδες και μικρομεσαίοι σε τεντωμένο σχοινί

Με αυστηρά πρόστιμα που ξεκινούν από 50.000 ευρώ και με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων αλυσίδων παραπλανούν καταναλωτές με ψευδείς και παραπλανητικές εκπτώσεις, απάντησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο φαινόμενο της αθέμιτης εμπορικής πρακτικής.

Ο υπουργός κάλεσε εκ νέου τόσο τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και τους προμηθευτές να προχωρήσουν σε ουσιαστικές μειώσεις τιμών, αφήνοντας αιχμές για το περιθώριο κέρδους του κλάδου, υποστηρίζοντας ότι τζίρος 12 δισ. ευρώ δεν μπορεί να συμβαδίζει με κέρδη της τάξης του 1,5%. Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και ειλικρίνεια απέναντι στον καταναλωτή.

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι των αλυσίδων υποστηρίζουν ότι καταβάλλουν προσπάθειες για τη συγκράτηση και μείωση των τιμών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν εμπόδια από παρεμβατικά μέτρα και ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, σε εκδήλωση της ΕΣΕΕ τόνισε ότι «δεν είναι δυνατόν να πορευόμαστε συνέχεια με παρεμβατικά μέτρα, ούτε να επιδοτούμε άλλο τις τιμές χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων», ανέφερε από ο κ. Παντελιάδης, που απαντώντας σε ερώτηση για τα κέρδη των αλυσίδων λιανικής σημείωσε ότι τα περιθώρια κερδοφορίας του κλάδου είναι συμπιεσμένα και πολύ πιο κάτω από τα ανάλογα της Ευρώπης.

«Πολλά λέγονται και γράφονται για τους τζίρους και τα έσοδα των σούπερ μάρκετ αλλά στους ισολογισμούς φαίνονται τα περιθώρια κερδοφορίας που είναι 1,4%. Είναι ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό σε σύγκριση με τα διεθνή στάνταρ, το 1,4% όταν σε διεθνές επίπεδο το 3% θεωρείται υγιές και το 4% επιτυχημένο», ανέφερε ο κ. Παντελιάδης και πρόσθεσε ότι «για κάθε ένα ευρώ που μπαίνει στο ταμείο, τα κέρδη προ φόρων είναι μόλις 1,2 λεπτά. Όλα αυτά τα… τεράστια κέρδη είναι αυτά τα 1,2 λεπτά».

Οι προκλήσεις για τις ΜμΕ

Παράλληλα, στο δημόσιο διάλογο κυρίαρχη θέση έχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες σηκώνουν το δικό τους βάρος. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, μίλησε για «κινούμενη άμμο» στην αγορά και κάλεσε την πολιτεία να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό τους. «Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται στήριξη για να αντέξουν και να αναπτυχθούν», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπερασπίστηκε τη μέχρι τώρα πολιτική, αναφέροντας ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί μειώσεις φόρων και έχουν διατεθεί χρηματοδοτικά εργαλεία που ενισχύουν τόσο τις ΜμΕ όσο και την απασχόληση.

Το στοίχημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, παραμένει η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις πιέσεις του ανταγωνισμού και στις απαιτήσεις της νέας εποχής.