Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Φρένο» πάτησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, καθώς υποχώρησε στο 3,4%, από 4,4% τον Ιούνιο, 5,2% τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η αποκλιμάκωση, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η ακρίβεια έχει υποχωρήσει από την καθημερινότητα των πολιτών. Οι τιμές σε βασικά τρόφιμα, καύσιμα, ενοίκια και υπηρεσίες εξακολουθούν να καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις, ενώ η οικονομική πίεση αποτυπώνεται πλέον ακόμη και στις διακοπές των νοικοκυριών.

Με άλλα λόγια η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού αποτελεί αναμφίβολα θετική εξέλιξη. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η καθημερινότητα των νοικοκυριών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλές τιμές.

Κρέας, καύσιμα, ενοίκια, υπηρεσίες και κόστος διακοπών συνεχίζουν να πιέζουν το οικογενειακό εισόδημα, ενώ η απαισιοδοξία για την οικονομία παραμένει ισχυρή.

Με άλλα λόγια, ο ρυθμός των αυξήσεων μπορεί να υποχωρεί, όμως το επίπεδο των τιμών εξακολουθεί να βαραίνει την τσέπη των πολιτών

«Τσούζουν» οι τιμές στο κρέας

Ειδικότερα στο ράφι του σούπερ μάρκετ, οι ανατιμήσεις παραμένουν έντονες παρά τις τελευταίες μειώσεις στο ρυθμό αύξησης.

Μέσα σε έναν χρόνο, το μοσχάρι έχει ακριβύνει κατά 14,3%, ενώ οι τιμές σε αρνί και κατσίκι έχουν αυξηθεί κατά 12,4%. Ακολουθούν τα αλίπαστα ψάρια με αύξηση 9,6%, το χοιρινό με 3,4% και τα πουλερικά με 2,2%.

Ανοδικά κινούνται και αρκετά ακόμη βασικά είδη διατροφής. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αβγά είναι ακριβότερα κατά 2,9%, το ψωμί και τα προϊόντα αρτοποιίας κατά 1,2%, ενώ η μαργαρίνη και τα άλλα φυτικά λίπη καταγράφουν αύξηση 8,6%.

Στον αντίποδα, σημαντικές μειώσεις καταγράφονται στα φρούτα (-9,4%), στα παγωτά (-8,8%) και κυρίως στο ελαιόλαδο, όπου η πτώση φτάνει το 21,7%.

Από τα ενοίκια έως τη βενζίνη – ακριβότερη η καθημερινότητα

Οι πιέσεις στο οικογενειακό εισόδημα δεν περιορίζονται στα τρόφιμα.

Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 6,8% σε ετήσια βάση, ενώ το κόστος επισκευής και συντήρησης κατοικίας είναι υψηλότερο κατά 4,8%.

Ισχυρές αυξήσεις καταγράφονται και στα καύσιμα. Το πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβότερο κατά 22,1%, ενώ η βενζίνη έχει αυξηθεί κατά 13,3%.

Ανοδικά κινούνται και οι τιμές στις υπηρεσίες. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία καταγράφουν αύξηση 6,4%, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί κατά 17,5%.

Παράλληλα, τα ασφάλιστρα υγείας είναι ακριβότερα κατά 7% και οι υπηρεσίες κομμωτηρίων κατά 4,2%.

Η ακρίβεια παραμένει το Νο1 πρόβλημα

Η υποχώρηση του πληθωρισμού δεν φαίνεται να αλλάζει την αντίληψη των πολιτών για την οικονομική τους καθημερινότητα.

Έρευνα της Pulse για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 20 Ιουλίου, καταγράφει ότι οι υψηλές τιμές παραμένουν το σημαντικότερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Μάλιστα, το 83% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα καταναλωτικών φορέων και επιχειρήσεων, το οποίο η κυβέρνηση απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι μια μείωση των έμμεσων φόρων δεν είναι βέβαιο πως θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή.

Έξι στους δέκα δεν βλέπουν βελτίωση στην οικονομία

Η απαισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας παραμένει ισχυρή.

Το 61% των κατοίκων της Αττικής δηλώνει απαισιόδοξο για τους επόμενους μήνες, έναντι 36% που εμφανίζεται αισιόδοξο.

Η εικόνα είναι σχεδόν ίδια με την αντίστοιχη μέτρηση του Μαρτίου 2024, όταν οι απαισιόδοξοι ανέρχονταν στο 60% και οι αισιόδοξοι στο 37%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απαισιοδοξία μεταξύ των επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, όπου φτάνει το 65%.

Σούπερ μάρκετ και ενέργεια «γονατίζουν» τα νοικοκυριά

Τα βασικά αγαθά αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας για τους πολίτες.

Το 63% των ερωτηθέντων αναφέρει ως σημαντικότερη κατηγορία δαπανών τα τρόφιμα, τα ποτά και τις αγορές από τα σούπερ μάρκετ, έναντι 61% στην προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόστος ενέργειας με 23%.

Για τους αυτοαπασχολούμενους, όμως, το ποσοστό ανεβαίνει στο 27%, γεγονός που αποτυπώνει την αυξημένη πίεση από το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμων στις επιχειρήσεις.

«Ναι» στα επιδόματα, αλλά με αστερίσκο

Η πλειονότητα των πολιτών βλέπει θετικά τη χορήγηση επιδομάτων σε χαμηλοσυνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά και οικονομικά ευάλωτες ομάδες.

Το 59% θεωρεί ότι η πολιτική αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο, μόλις το 8% θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί είναι επαρκή. Το 51% εκτιμά ότι χρειάζονται επιπλέον παρεμβάσεις, ενώ το 32% θεωρεί ότι πρόκειται για λανθασμένη κατεύθυνση.

Οι αυτοαπασχολούμενοι εμφανίζονται και εδώ πιο αυστηροί στην αξιολόγησή τους.

«Κάτω από τη βάση» η εφαρμογή PosoKanei

Αρνητική είναι η εικόνα που καταγράφεται για την εφαρμογή «PosoKanei», η οποία παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση ως εργαλείο για τον έλεγχο των τιμών από τους καταναλωτές.

Μόλις το 32% των πολιτών την αξιολογεί θετικά: 10% «σίγουρα θετικά» και 22% «μάλλον θετικά».

Σχεδόν οι μισοί έχουν αρνητική άποψη, ενώ οι υπόλοιποι κρατούν ουδέτερη στάση.

Ακόμη πιο αυστηροί είναι οι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, καθώς το 64% αξιολογεί αρνητικά ή πολύ αρνητικά την πλατφόρμα.

Οι διακοπές κόβονται λόγω ακρίβειας

Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στις καλοκαιρινές διακοπές.

Ένας στους δύο πολίτες είτε περιορίζει είτε ακυρώνει τις διακοπές του, καθώς το 26% δηλώνει ότι θα κάνει λιγότερες ημέρες φέτος και το 24% ότι δεν θα πάει καθόλου διακοπές.

Το 43% θα κάνει τις ίδιες ημέρες διακοπών με πέρυσι.

Για όσους περιορίζουν ή ακυρώνουν τις διακοπές τους, η οικονομική δυσχέρεια είναι με διαφορά ο σημαντικότερος λόγος, καθώς αναφέρεται από το 66%.

Το κόστος διαμονής ακολουθεί με 16%, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το 7% της προηγούμενης μέτρησης.

Ένας στους τέσσερις επαγγελματίες χρωστά στο Δημόσιο

Σημαντική είναι και η πίεση που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες από τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Το 25% δηλώνει ότι έχει επαγγελματικές οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, ενώ το 71% δεν αντιμετωπίζει αντίστοιχο πρόβλημα.

Η δυνατότητα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αξιολογείται θετικά από το 60% των αυτοαπασχολούμενων.

Πιο απαισιόδοξοι οι αυτοαπασχολούμενοι

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες εμφανίζονται συνολικά κοντά στη γενικότερη εικόνα του πληθυσμού, όμως στους κρίσιμους δείκτες εμφανίζονται πιο απαισιόδοξοι.

Στον δείκτη αισιοδοξίας – απαισιοδοξίας η διαφορά φτάνει τις τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση στο ζήτημα της ακρίβειας: το 74% των αυτοαπασχολούμενων χαρακτηρίζει την ακρίβεια «πολύ σημαντικό» πρόβλημα, έναντι 61% στο σύνολο των πολιτών.

Χατζηθεοδοσίου: «Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση»

Στα ευρήματα της έρευνας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επαναφέροντας το αίτημα για μείωση των έμμεσων φόρων.

«Η έρευνα της Pulse RC αποτυπώνει με σαφήνεια αυτό που το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών επισημαίνει διαχρονικά: η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, το γεγονός ότι το 83% των πολιτών τάσσεται υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα αίτημα με ευρεία κοινωνική αποδοχή.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι η μείωση των έμμεσων φόρων αποτελεί πάγια θέση του ΕΕΑ, υποστηρίζοντας πως μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών, στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και στην τόνωση της αγοράς.

«Τα συμπεράσματα της έρευνας αποτελούν ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα προς την Πολιτεία ότι απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις, με άμεσο όφελος για την κοινωνία και την πραγματική οικονομία», κατέληξε.