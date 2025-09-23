Παντελιάδης - Θεοδωρικάκος: Άτυπο «debate» για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ

«Δεν μπορεί σε ένα τζίρο 12 δισ. ευρώ να δουλεύουν με κέρδος μόλις 1,5% τα σούπερ μάρκετ», δήλωσε το πρωί της Τρίτης στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος απαντώντας, ουσιαστικά, στα όσα είπε μία ημέρα νωρίτερα από το βήμα της εκδήλωσης που διοργάνωσε η ΕΣΕΕ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και επικεφαλής του ομίλου Metro, Αριστοτέλης Παντελιάδης, εστιάζοντας στις κερδοφορίες.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν περιθώρια μείωσης των τιμών, μιας και με βάση τα στοιχεία υπάρχει αύξηση του όγκου των συναλλαγών. Επιπλέον, ο υπουργός Ανάπτυξης «φωτογράφισε» πρόστιμα, καθώς όπως είπε, υπάρχουν ενδείξεις για παραβιασεις του Κωδικα Δεοντολογιας από αλυσίδες. Μάλιστα τόνισε ότι σύντομα ολοκληρώνονται οι έλεγχοι και θα γίνουν ανακοινώσεις.

Επανέλαβε, δε, ότι τα σούπερ μάρκετ πρέπει να μειώσουν άμεσα τις τιμές σε 1.000 κωδικούς προϊόντων και ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους.

Τα σούπερ μάρκετ

Από την άλλη, ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, στην εκδήλωση της ΕΣΕΕ τόνισε ότι «δεν είναι δυνατόν να πορευόμαστε συνέχεια με παρεμβατικά μέτρα, ούτε να επιδοτούμε άλλο τις τιμές χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων», ανέφερε από ο κ. Παντελιάδης, που απαντώντας σε ερώτηση για τα κέρδη των αλυσίδων λιανικής σημείωσε ότι τα περιθώρια κερδοφορίας του κλάδου είναι συμπιεσμένα και πολύ πιο κάτω από τα ανάλογα της Ευρώπης.

«Πολλά λέγονται και γράφονται για τους τζίρους και τα έσοδα των σούπερ μάρκετ αλλά στους ισολογισμούς φαίνονται τα περιθώρια κερδοφορίας που είναι 1,4%. Είναι ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό σε σύγκριση με τα διεθνή στάνταρ, το 1,4% όταν σε διεθνές επίπεδο το 3% θεωρείται υγιές και το 4% επιτυχημένο», ανέφερε ο κ. Παντελιάδης και πρόσθεσε ότι «για κάθε ένα ευρώ που μπαίνει στο ταμείο, τα κέρδη προ φόρων είναι μόλις 1,2 λεπτά. Όλα αυτά τα… τεράστια κέρδη είναι αυτά τα 1,2 λεπτά».

Ανάφερε ακόμα ότι στον κλάδο υπάρχει και αλυσίδα ζημιογόνος, δείχνοντας πως ο έντονος ανταγωνισμός συμπιέζει τα περιθώρια σε τέτοιο βαθμό που καθιστά ανέφικτη την περαιτέρω «επιδότηση» των τιμών από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όταν η επιβίωση των επιχειρήσεων τίθεται σε κίνδυνο. Επιδοτήσαμε τις τιμές όσο μπορούσαμε, αλλά αυτό έχει ένα όριο” σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνεργασία με προμηθευτές

Σημείωσε, πάντως ότι υπάρχει σε διαδικασία μια συνεννόηση με τη βιομηχανία για μια νέα δράση μείωσης τιμών σε κάποιους κωδικούς. Ουσιαστικά επανέλαβε ότι οι μειώσεις τιμών γίνονται πάντα σε συνεργασία με τους προμηθευτές. «Αν το κάνουμε μόνοι μας, αυτό θα είναι ανούσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι μόνο με κοινή προσπάθεια αλυσίδων και προμηθευτών μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική μείωση τιμών στους 1.000 κωδικούς προϊόντων. «Θέλουμε να βοηθήσουμε και σε αυτήν την προσπάθεια και ζητήσαμε τη συνδρομή των προμηθευτών» είπε προσθέτοντας ότι «δεν είναι δυνατόν να πορευόμαστε με τέτοια παρεμβατικά μέτρα. Η ελεύθερη αγορά λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή».

Ο πληθωρισμός

Από τη δική του μεριά, ο υπουργός Ανάπτυξης για άλλη μια φορά τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τον ίδιο πληθωρισμό, σε βασικά είδη, σε σχέση με την ΕΕ, ενώ τόνισε ότι για πέντε μήνες, μέχρι τον περασμένο Μάρτιο η χώρα είχε αρνητικό πληθωρισμό. Σημείωσε ακόμα ότι, παράλληλα, η κυβέρνηση έχει προβεί σε σημαντικές ενισχύσεις των λαϊκών εισοδημάτων. «Ήταν ένα όπλο το πλαφόν, βάλαμε 5 εκατ. πρόστιμα σε πολυεθνικές και μη», σημείωσε και υπογράμμισε ότι το «πλαφόν είχε μια τεράστια αδικία καθώς αφορούσε κερδοφορίες σε σχέση με το 2021. Για να ισοφαρίσουμε δημιουργούμε μια νέα ανεξάρτητη αρχή, όπως λειτουργεί σε άλλες χώρες».





