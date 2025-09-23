Hard Rock και ΓΕΚ Τέρνα επενδύουν €1,8 δισ. στο Integrated Resort Casino του Ελληνικού

Η επένδυση της Hard Rock International σε συνεργασία με τη ΓΕΚ Τέρνα για το Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό, ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να μεταμορφώσει τον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας, προσφέροντας μια πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας με πολυτελή ξενοδοχεία, χώρους εκδηλώσεων και καζίνο, που θα προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες ημερησίως και θα αναβαθμίσει σημαντικά το προφίλ της Αθήνας μέχρι το 2028, δήλωσε ο Γεώργιος Στρατηγός - Executive Director της Hard Rock Athens IRC SA - στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025.

Στο επίκεντρο της συζήτησης του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται στο Μέγαρο Μουσικής, βρέθηκε σήμερα (23/9) το μεγάλο comeback της ιδιωτικής κατασκευής και ο ρόλος των μικρών και μεγάλων επενδύσεων real estate στην Ελλάδα.

Ο Νικόλαος Ιωάννης Δήμτσας, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της DIMAND, τόνισε ότι «το σημαντικό είναι να επιδράσεις στη γειτονιά και να δημιουργείται μία θετική μικροοικονομία και ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες». Ανέφερε ως παραδείγματα τα έργα της εταιρείας σε Θεσσαλονίκη (Fix), Ηράκλειο (Γούρνες) και την Αττική (Καμπάς).

Για το πρώην εργοστάσιο Fix, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, είπε πως η φιλοσοφία τους είναι «να αναπτύσσουμε μία γειτονιά, προχωρώντας σε αστικές αναπλάσεις». Οι άδειες έναρξης των έργων αναμένονται μέσα στο 2025, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει ολοκλήρωση στα τέλη του 2027 ή αρχές 2028. «Όταν ολοκληρωθεί το έργο και λειτουργήσει και το Μουσείο Ολοκαυτώματος θα δείτε την αλλαγή», σημείωσε.

Για την περιοχή Γούρνες στο δήμο Χερσονήσου, Ηρακλείου, αλλά και για το Cambas Project στην Παλλήνη της Αττικής, τα έργα αναμένονται να ολοκληρωθούν έναν χρόνο αργότερα, στα τέλη 2028 με αρχές 2029. Δήλωσε επίσης πως «εξετάζουμε πάντα τις υποδομές πριν αποφασίσουμε οποιαδήποτε νέα επένδυση», προσθέτοντας ότι και τα δύο έργα θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε δίκτυα μεταφορών.

Σε ό,τι αφορά στις τιμές των ακινήτων, ανέφερε ότι στη Θεσσαλονίκη σε νεόδμητο κτίριο το κόστος βρίσκεται περίπου στα 18 ευρώ/τ.μ., ενώ στην Αθήνα φθάνει τα 30 ευρώ/τ.μ.

Ο Γεώργιος Στρατηγός, Executive Director της Hard Rock Athens IRC SA, δήλωσε ότι η επένδυση για το Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό έχει ανέλθει στα 1,8 δισ. ευρώ.

«Το IRC θα είναι το πρώτο του είδους του στην Ευρώπη και θα αλλάξει τον τουριστικό χάρτη της χώρας», είπε, τονίζοντας πόσο μεγάλο θα είναι το συγκρότημα, που θα αποτελείται από: ξενοδοχειακές μονάδες με 1.100 ξενοδοχειακά κλειδιά (900 δωμάτια και 200 σουίτες), 14 προορισμούς εστίασης διεθνών brand, συναυλιακούς χώρους, αρένα, συνεδριακό κέντρο (ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη), και χώρους παιχνιδιών από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη.

Εκτίμησε, δε, πως η επισκεψιμότητα θα φτάνει τις 10.000 έως 15.000 άτομα ημερησίως σε περιόδους συνεδρίων και εκδηλώσεων. Πρόσθεσε ότι το έργο θα αποδώσει έγκαιρα και θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες το 2028, αξιοποιώντας την εμπειρία της Hard Rock International και της ΓΕΚ Τέρνα.

Ο Φώτης Γιόφτσιος, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος της Ten Brinke Hellas, μίλησε για τη στροφή που υπάρχει στην αγορά προς ανακατασκευή – όχι απλώς ανακαίνιση – παλαιότερων ακινήτων, λόγω της ανόδου του κόστους των οικοδομικών υλικών.

Επισήμανε ότι τα Νότια Προάστια της Αττικής έχουν αναπτύξει ξεχωριστή δυναμική και ότι το αγοραστικό κοινό διαφοροποιεί τα κριτήριά του. Αναφέρθηκε πως τα κριτήρια του αγοραστικού κοινού κατανέμονται περίπου κατά 40% στην ενεργειακή απόδοση, κατά 40% στη διαθεσιμότητα υπαίθριων χώρων και το υπόλοιπο 20% να επιθυμούν να βρίσκονται κοντά στην εργασία τους.

Η εταιρεία ήδη σχεδιάζει και ανακατασκευάζει ακίνητα, και έχει ιδρύσει πριν έναν χρόνο ειδική μονάδα που αγοράζει και ανακατασκευάζει παλιά διαμερίσματα και κτιριακά συμπλέγματα με νέα αισθητική, προσφέροντας τιμές πολύ χαμηλότερες από τα νεόδμητα. Μέχρι τέλη του έτους η Ten Brinke θα παραδώσει 10 εμπορικά ακίνητα διαφόρων κατηγοριών και 12 οικιστικά, ενώ επεκτείνεται και στον κλάδο των data centers, με μελέτες ήδη σε εξέλιξη για δεύτερο data center μετά το πρώτο στην Αττική που κατασκευάζεται.

Ο Costanzo Graffi, Europe Contractors Partnerships Lead της AECOM, επισήμανε τη διαφάνεια και την ανάγκη τήρησης των προϋποθέσεων στα έργα real estate.

«Οι επενδύσεις έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Είναι σημαντικό ένα έργο να πληροί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που το κάνουν άξιο να χρηματοδοτηθεί και φυσικά να εξασφαλίζεται η ύπαρξη διαφάνειας σε αυτό», είπε. Τόνισε ότι δύο είναι οι βασικοί στόχοι για την υλοποίηση των σημαντικών έργων: «Η έγκαιρη παράδοση και η τήρηση του προϋπολογισμού. Όταν η προσφορά του αναδόχου δίνει 30% έκπτωση αλλά το έργο καθυστερεί 10 χρόνια, καταλαβαίνετε πως σε αυτή την περίπτωση, το κόστος είναι μεγάλο».

Αναφέρθηκε επίσης πως η εταιρεία διαχειρίζεται και επενδύει σε real estate, με έμφαση στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, επιδιώκοντας στρατηγικές που διασφαλίζουν βιωσιμότητα.

Η Βασιλική Καζάζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Ελλάδας, υπογράμμισε πως αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από μεγάλες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, όπως οι εξής: υψηλό κόστος πρώτων υλών, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και γεωπολιτικής φύσης δυσκολίες. Επισήμανε ότι ο φορέας ελέγχου έχει ουσιαστικό ρόλο· λειτουργεί ως συνεργάτης, ως γέφυρα επικοινωνίας και ως εγγυητής· «Το real estate δεν είναι μόνο τετραγωνικά. Είναι οι πόλεις μας, η καθημερινότητά μας και μπορεί να φέρει κοινωνικό αντίκτυπο. Να δημιουργήσει προσιτή κατοικία και θέσεις εργασίας». Ο φορέας ελέγχου, σύμφωνα με την ίδια, φέρνει διαφάνεια στην αρχή του έργου, κατά τη διάρκεια μειώνει το ρίσκο, και όταν αυτό ολοκληρωθεί εγγυάται την αξιοπιστία του αποτελέσματος.