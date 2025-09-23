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Καφούνης (ΕΣΕΕ): Επιχειρούμε σε κινούμενη άμμο - Χρειάζονται φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις
ΕΜΠΟΡΙΟ
13:09 - 23 Σεπ 2025

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Επιχειρούμε σε κινούμενη άμμο - Χρειάζονται φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις

Reporter.gr Newsroom
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Με μια λαμπρή επετειακή εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας γιόρτασε τα 20 χρόνια από τη θεσμοθέτηση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου. 

Η εκδήλωση ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του ελληνικού εμπορίου στην οικονομία και την κοινωνία, τη συμβολή του στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης, αλλά και τη δύναμη της ενότητας του κλάδου.

Στο ειδικά διαμορφωμένο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη παρευρέθηκαν κορυφαίοι θεσμικοί εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των κομμάτων, διακεκριμένα στελέχη της επιχειρηματικότητας και του τραπεζικού κλάδου, πρόεδροι κοινωνικών εταίρων και διοικητές ανεξάρτητων αρχών, ενώ περισσότεροι από 100 έμποροι από κάθε γωνιά της Ελλάδας συνδέθηκαν ζωντανά, προσφέροντας μια εικόνα συλλογικότητας, δύναμης και εξωστρέφειας.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπ. Επικρατείας κ. Κωστής Χατζηδάκης εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση στηρίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όχι με ευχολόγια, αλλά με ουσιαστικές πολιτικές», επισημαίνοντας τις στοχευμένες παρεμβάσεις στη φορολογία, στις ασφαλιστικές εισφορές και στη βελτίωση της πρόσβασης στη ρευστότητα.

Παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες για στήριξη των ΜΜΕ, σημείωσε ότι οδήγησαν στη δημιουργία επιπλέον 35.500 μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το 2019 έως το 2024 και σε αύξηση των απασχολούμενων κατά 253.000. «Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, με πολύ σημαντικές υποδομές, η χώρα μας καθίσταται στρατηγικός κόμβος περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας», τόνισε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα, χάρη στη γεωγραφική της θέση, μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό και διεθνή στρατηγικό κόμβο εμπορίου και logistics.

Από την πλευρά του, ο κ. Καφούνης επεσήμανε ότι «το εμπόριο είναι ο παλμός της ελληνικής οικονομίας» και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στον άνδρα και τη γυναίκα έμπορο, «που με δημιουργικότητα, ανθεκτικότητα και καινοτομία στηρίζουν όχι μόνο την οικογένειά τους αλλά και την κοινωνία συνολικά». Συζητώντας με το δημοσιογράφο Μάκη Προβατά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύγχρονο ελληνικό εμπόριο ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η χώρα μας είναι σε σταυροδρόμι, επιχειρούμε σε κινούμενη άμμο – δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει καθώς αλλάζουν οι συνθήκες κάθε μέρα. Είμαι υπερήφανος εκπρόσωπος ανθρώπων που κάθε μέρα επιβιώνουν». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε τόσο στα τεκμηριωμένα αιτήματα της ΕΣΕΕ για φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις του εμπορικού κόσμου, όσο και στις αναπτυξιακές της προτάσεις όπως το Shopping in Greece, αλλά και στις διεθνείς της πρωτοβουλίες, όπως σχετικά με τις μεγάλες κινέζικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ έκανε ειδική αναφορά στη συμβολική συνεδρίαση του Συμβουλίου των Προέδρων, που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, με τη συμμετοχή των πρώην Προέδρων της Συνομοσπονδίας. «Η παρουσία και η συμβολή τους υπενθυμίζει ότι το εμπόριο πορεύεται με συνέχεια και ενότητα, τιμώντας την ιστορία του και κοιτώντας μπροστά με αυτοπεποίθηση», σημείωσε.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση της νέας ταυτότητας της ΕΣΕΕ, με το νέο λογότυπο και τον νέο ψηφιακό ιστότοπο, που σηματοδοτούν το rebranding της Συνομοσπονδίας. «Με τη νέα μας ταυτότητα, διατηρούμε τις αξίες μας και χαράσσουμε πορεία στη νέα εποχή. Με το νέο μας site ενισχύουμε την καινοτομία, ενοποιούμε το δίκτυό μας και ενδυναμώνουμε την καθημερινή αλληλεπίδρασή μας με τους Εμπορικούς Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες», δήλωσε ο κ. Καφούνης. Πρόσθεσε ότι η νέα ΕΣΕΕ, ως ο θεσμικός εκπρόσωπος του συνόλου του ελληνικού εμπορίου σε όλη τη χώρα και διεθνώς, θέλει να είναι «συλλογική, τεκμηριωμένη και δυναμική, ο σταθερός σύμμαχος όλων των εμπόρων στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση».

Μεγάλο ενδιαφέρον προσέδωσαν στην εκδήλωση οι ζωντανές παρεμβάσεις εμπόρων από την περιφέρεια που έδωσαν έμφαση στα ειδικά προβλήματα και τις προοπτικές της κάθε περιοχής. Η κα Κυριακή Κωνσταντινίδου, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, ο κ. Απόστολος Οντόπουλος, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, η κα Εύη Αποστολάκη, Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίας Πελαγίας και ο κ. Γιώργος Εγγλέζος, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας μετέφεραν εμπειρίες, προβληματισμούς και προτάσεις για το μέλλον.

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