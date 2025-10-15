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Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών: Δεν είδαμε καμία μείωση στα σούπερ μάρκετ – Είπαν ότι δεν γνωρίζουν τίποτα
Οικονομία
19:24 - 15 Οκτ 2025

Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών: Δεν είδαμε καμία μείωση στα σούπερ μάρκετ – Είπαν ότι δεν γνωρίζουν τίποτα

Reporter.gr Newsroom
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«Εκείνο το οποίο γνωρίζαμε στις προηγούμενες πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, είναι το ποιοι ήταν  οι κωδικοί των προϊόντων. Σε αυτό το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, αυτό δεν το γνωρίζουμε» ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών ΓΣΕΕ, Απόστολος Ραυτόπουλος, σχετικά με την μείωση τιμών, μεσοσταθμικά κατά 8%, σε  2.180 προϊόντα.  

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, η μείωση έχει ως στόχο της τη στήριξη των καταναλωτών και αναμένεται να διαρκέσει από σήμερα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο κ. Ραυτόπουλος, μιλώντας στο EΡΤnews Radio, η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών επισκέφθηκε τις πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας από το άνοιγμα σήμερα, Τετάρτη (15/10), και δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τα προϊόντα που έχουν υποστεί μειώσεις.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ραυτόπουλος: «Αυτό το οποίο ακούσαμε από τους υπαλλήλους αλλά και από τους προϊσταμένους διευθυντές των σούπερ μάρκετ, όταν τους ρωτήσαμε το πού είναι αυτά τα προϊόντα για να πάμε να δούμε ποιες είναι οι μειώσεις, είναι “ότι εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο”».

«Εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε backup από τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενες βδομάδες και τους προηγούμενους μήνες. Για παράδειγμα μια κατηγορία που έχει ζυμαρικά: Τις ίδιες τιμές που είχε χθες, τις ίδιες τιμές έχει σήμερα, μετά την ανακοίνωση. Δεν έχει αλλάξει κάτι.», είπε ακόμη ο πρόεδρος της Ένωσης και συμπλήρωσε:

«Για παράδειγμα, σας λέω, έχουμε 2.180 προϊόντα που ανακοινώθηκαν από αυτή την πρωτοβουλία, εκ των οποίων τα 1356 προϊόντα, είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα 824, είναι κωδικοί επώνυμοι (…). Θα πρέπει να εξειδικευθεί, το 64,56% των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα, σε ποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ απευθύνονται. Το ποια είναι δηλαδή, τα προϊόντα (…). Εάν γνωρίζαμε ποιοι είναι οι κωδικοί των προϊόντων των ιδιωτικής ετικέτας, κωδικούς, σε ποιες αλυσίδες απευθύνονται, θα μπορούσαμε να κάνουμε και σύγκριση τιμών, αυτές τις τιμές στα προϊόντα της ιδιωτικής ετικέτας που είχαν χθες ή την προηγούμενη εβδομάδα ή τον προηγούμενο μήνα σε σχέση με αυτές τις τιμές που λένε ότι μείωσαν σήμερα. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής: Το Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι εχθές τουλάχιστον μας έλεγε και (διαψεύστε με αν κάνω λάθος) ότι οι μειώσεις των κωδικών των τιμών θα είναι από 5% και πάνω. Εδώ λοιπόν, βλέπω μειώσεις 2% με 3% σε πολλά προϊόντα».

Ο κ. Ραυτόπουλος επεσήμανε ακόμη πως αυτό που έχει διαπιστωθεί το τελευταίο διάστημα – τα τελευταία δύο χρόνια συγκεκριμένα – είναι ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν αυξηθεί περισσότερο από τα επώνυμα, διότι – όπως σημειώνει – η τιμή τους ήταν πολύ χαμηλότερη.

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