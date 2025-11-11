Πιτσιλής: Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να προβλέπει τους κινδύνους - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στις ριζικές αλλαγές που φέρνουν η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη στη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρθηκε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, σε παρέμβασή του στο Ετήσιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece), το οποίο πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το συνέδριο έχει ως κεντρικό θέμα τον ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή σε μια εποχή διεθνούς αστάθειας, όπου οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε ότι η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρουν ισχυρά εργαλεία στον εσωτερικό έλεγχο, ωστόσο ταυτόχρονα δημιουργούν την ανάγκη για νέα μορφή εποπτείας.

«Ο Εσωτερικός Έλεγχος πρέπει να είναι θεματοφύλακας των εργασιών που εκτελούνται από τα ψηφιακά συστήματα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι είναι κρίσιμη η επαλήθευση της ορθής λειτουργίας των αλγορίθμων και η διασφάλιση της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε αυτά τα εργαλεία.

Από την καταγραφή στην πρόβλεψη κινδύνων

Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, η αποστολή του εσωτερικού ελέγχου εξελίσσεται: «Δεν αρκεί πλέον να καταγράφει έναν κίνδυνο αφού συμβεί. Οφείλει να τον προβλέπει, να εντοπίζει έγκαιρα τις πιθανές αδυναμίες και να παρεμβαίνει προληπτικά».

Η προληπτική αυτή προσέγγιση, όπως είπε, είναι απαραίτητη σε ένα περιβάλλον όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μετασχηματίζουν τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών.

Ο κ. Πιτσιλής συνέδεσε την ανεξαρτησία της ΑΑΔΕ με την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων στρατηγικού εσωτερικού ελέγχου, τα οποία, όπως τόνισε, συμβάλλουν όχι μόνο στην ανίχνευση λαθών αλλά και στην πρόληψή τους. «Η ανεξαρτησία της Αρχής δεν είναι μόνο θεσμικό προνόμιο, είναι προϋπόθεση για τη συνεχή βελτίωση και τη λογοδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η συνεργασία ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα του ελέγχου μπορεί να αποτελέσει καταλύτη διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, αρκεί να συνοδεύεται από συνεχή εκπαίδευση και ηθικά πρότυπα στη χρήση των νέων τεχνολογιών.