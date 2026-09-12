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Ο επικεφαλής της Anthropic δηλώνει πως «ήρθε η ώρα να πατήσουμε φρένο στην ανάπτυξη της AI»
Ειδήσεις
19:44 - 12 Σεπ 2026

Ο επικεφαλής της Anthropic δηλώνει πως «ήρθε η ώρα να πατήσουμε φρένο στην ανάπτυξη της AI»

Reporter.gr Newsroom
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Δύο μήνες μετά την απόδραση ενός σμήνους συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από ένα εργαστήριο και την έναρξη μιας μεγάλης επιχείρησης κυβερνοπειρατείας, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic δηλώνει ότι ήρθε η ώρα να πατήσουμε φρένο στην ανάπτυξη της AI.

Το Σάββατο, ο Ντάριο Αμοντέι δήλωσε, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι οι κίνδυνοι που δημιουργούν τα προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον υπερβολικά μεγάλοι ώστε να συνεχιστεί η ανάπτυξή τους με τον ίδιο ξέφρενο ρυθμό. Η τελευταία δημόσια προειδοποίησή του έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις ενός εργαζομένου του, οι οποίες ενίσχυσαν τους φόβους ότι τα συστήματα AI θα μπορούσαν να καταστρέψουν τον πολιτισμό.

Ο Αμοντέι δήλωσε ότι ένα σμήνος με μεγαλύτερες δυνατότητες και «παρόμοιο επίπεδο απόκλισης από τους στόχους μας» θα μπορούσε να είχε προκαλέσει καταστροφικές ζημιές. Ένα τέτοιο ανεξέλεγκτο σμήνος θα μπορούσε, όπως προειδοποίησε, να καταλάβει το διαδίκτυο μέσα σε έξι έως δώδεκα μήνες.

Σε ανάρτηση στο προσωπικό του ιστολόγιο, ο Αμοντέι κάλεσε τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης των πλέον προηγμένων εργαλείων, προτείνοντας νέα μέτρα, μεταξύ των οποίων μεγαλύτερο συντονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ δημοκρατικών χωρών και την εισαγωγή ανεξάρτητων αξιολογητών ασφάλειας από τρίτους φορείς.

Όπως ανέφερε, η πρόοδος της AI από το καλοκαίρι και μετά, η οποία καθοδηγείται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να βελτιώνουν τις δυνατότητές τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, «θα μπορούσε να ξεπεράσει την ικανότητά μας να κατανοούμε και να ελέγχουμε αυτά τα συστήματα και, ως εκ τούτου, πρέπει να προχωρήσει με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή — εάν πρέπει να προχωρήσει καθόλου».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δήλωσε ότι η Anthropic θα παρέχει στους ανεξάρτητους αξιολογητές «μόνιμη πρόσβαση στα συστήματά μας, στο ίδιο επίπεδο με τους εργαζομένους μας, ώστε να μπορούν να επαληθεύουν τη συμμόρφωσή μας με τα μέτρα ασφαλείας, να αναφέρουν περιστατικά και να αξιολογούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης κατά πόσο τα μοντέλα παραμένουν ευθυγραμμισμένα με τους στόχους μας».

Η δέσμευση του Αμοντέι έρχεται καθώς ορισμένοι εργαζόμενοι της Anthropic προβληματίζονται έντονα για τους δυνητικά υπαρξιακούς κινδύνους των τεχνολογιών που οι ίδιοι αναπτύσσουν. Την Τρίτη, ο ερευνητής της Anthropic Τζέικομπ Κόξον παραιτήθηκε από την εταιρεία, λέγοντας ότι δεν ήθελε να συμμετέχει σε έναν κλάδο που, κατά την άποψή του, έχει βγει εκτός ελέγχου.

Ο Αμοντέι δήλωσε ότι δύο παράγοντες τον οδήγησαν στη δημοσίευση της ανάρτησης του Σαββάτου:

Ο πρώτος είναι οι αυξανόμενες δυνατότητες των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη ικανότητα να δημιουργούν ταχύτερες και βελτιωμένες εκδοχές του εαυτού τους — μια διαδικασία γνωστή ως αναδρομική αυτοβελτίωση (recursive self-improvement).

Ο δεύτερος παράγοντας ήταν η κυβερνοεπίθεση του Ιουλίου εναντίον της εταιρείας λογισμικού AI Hugging Face, η οποία πραγματοποιήθηκε από ένα σμήνος έως και 1.200 πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης. Οι πράκτορες αυτοί είχαν διαφύγει από ένα περιβάλλον δοκιμών της OpenAI.

Το περιστατικό αυτό, καθώς και οι έρευνες που ακολούθησαν, αποκάλυψαν ότι συστήματα AI που βρίσκονταν σε φάση δοκιμών είχαν πραγματοποιήσει ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών δραστηριοτήτων, οι οποίες είχαν περάσει απαρατήρητες από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Anthropic.

Την Παρασκευή, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας του Μαΐου, γνωστό ως GemStuffer, είχε στην πραγματικότητα πραγματοποιηθεί από πράκτορες της OpenAI, χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό από τους ερευνητές που διερευνούσαν το περιστατικό.

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