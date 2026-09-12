Κινέζικο ρομπότ τρέχει τα 100 μέτρα πιο γρήγορα από το παγκόσμιο ρεκόρ του Μπολτ

Ένα ρομπότ με το όνομα Lightning έτρεξε τα 100 μέτρα σε 9,32 δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ των ανθρώπων, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Κίνας.

Το ανθρωποειδές ρομπότ, που αναπτύχθηκε από την κινεζική κατασκευάστρια εταιρεία smartphone Honor, έφτασε σε μέγιστη ταχύτητα 14,5 μέτρων το δευτερόλεπτο κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής διοργάνωσης για τους δεύτερους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ, οι οποίοι ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο.

Η επίδοση ξεπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ των ανδρών στα 100 μέτρα, που είναι 9,58 δευτερόλεπτα και είχε σημειωθεί από τον Γιουσέιν Μπολτ πριν από 17 χρόνια, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βερολίνο.

Η Κίνα προωθεί τα ανθρωποειδή ρομπότ ως έναν αναδυόμενο κλάδο της βιομηχανίας, με κυβερνητικούς φορείς και εταιρείες να στοιχηματίζουν ότι η πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη και στο υλικό (hardware) θα επιταχύνει τη χρήση τους στη μεταποίηση, τα logistics και τις καταναλωτικές εφαρμογές.

Το Lightning είχε επίσης κερδίσει τον ημιμαραθώνιο του Πεκίνου τον Απρίλιο, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, χρόνο ταχύτερο από το παγκόσμιο ρεκόρ των ανδρών. Τότε το ρομπότ είχε ύψος 169 εκατοστά και μήκος ποδιών 95 εκατοστά. Έκτοτε, οι ερευνητές αύξησαν το μήκος των ποδιών του κατά 10 εκατοστά για τους συγκεκριμένους Αγώνες.

Περισσότερα από 2.000 ανθρωποειδή ρομπότ συμμετείχαν φέτος στους πενθήμερους Αγώνες, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη χρονιά. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει ως στόχο να αναδείξει την ταχεία πρόοδο της Κίνας στον τομέα της προηγμένης ρομποτικής, καθώς ο τεχνολογικός ανταγωνισμός με τις ΗΠΑ εντείνεται.

Υπάρχουν 51 αγωνίσματα και περισσότερες από 1.000 επιμέρους αναμετρήσεις, μεταξύ άλλων στο τρέξιμο, το πινγκ-πονγκ και το ποδόσφαιρο.

Η Κίνα κατασκευάζει την πλειονότητα των ανθρωποειδών ρομπότ παγκοσμίως.

Τον περασμένο μήνα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) ανακοίνωσε την απαγόρευση εισαγωγής νέων ανθρωποειδών ρομπότ που κατασκευάζονται στο εξωτερικό. Η FCC επικαλέστηκε λόγους εθνικής ασφάλειας, σε μια κίνηση που στόχευε την Κίνα.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο πρόσθεσε επίσης πρόσφατα την Unitree, μία από τις κορυφαίες κινεζικές εταιρείες κατασκευής ανθρωποειδών ρομπότ, στη λίστα των εταιρειών που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, έχουν δεσμούς με τον κινεζικό στρατό. Το Πεκίνο έχει απορρίψει τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Κι άλλα ρεκόρ

Κατά την τελετή έναρξης των Αγώνων ρομπότ το Σάββατο, οι διοργανωτές και οι κατασκευαστές ρομπότ δήλωσαν ότι τα κινεζικά ανθρωποειδή ρομπότ κατέρριψαν παγκόσμια ρεκόρ ανθρώπων, ενώ εκατοντάδες ανθρωποειδή ρομπότ μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο βαδίζοντας σε σχηματισμό, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα συγχρονισμένου συντονισμού.

Στο άλμα εις ύψος από στάση, ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατάφερε να φτάσει τα 2,88 μέτρα, πολύ πάνω από την καλύτερη επίδοση των 0,95 μέτρων που είχε σημειώσει ανθρωποειδές ρομπότ στην πρώτη διοργάνωση των Αγώνων πέρυσι.

Η επίδοση ξεπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ ανθρώπων στο άλμα εις ύψος, που είναι 2,45 μέτρα και σημειώθηκε από τον Κουβανό Χαβιέρ Σοτομαγιόρ το 1993.

Και τα δύο ρομπότ που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο αγώνισμα προέρχονταν από την εταιρεία X-Humanoid, η οποία εδρεύει στο Πεκίνο.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ εξακολουθούν, προς το παρόν τουλάχιστον, να χρησιμοποιούνται κυρίως για επιδείξεις, παραστάσεις και ερευνητικούς σκοπούς και ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να επιτευχθεί μαζική αξιοποίησή τους στον πραγματικό κόσμο.