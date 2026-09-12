Δημοσκόπηση Prorata: Δυσαρέσκεια από τα 2/3 της κοινωνίας - Άνοδος για ΝΔ, ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ

Δημοσκόπηση της ProRata μετά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, δεν διαπιστώνει κάποια σημαντική αλλαγή εικόνας στο πολιτικό τοπίο.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με ποσοστό 25,5%, ενώ η ΕΛΑΣ έρχεται δεύτερη καταγράφοντας άνοδο μίας μονάδας (16,5%).

Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ (9%), που επίσης σημείωσε άνοδο μίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Να σημειωθεί μάλιστα πως όταν έγινε η δημοσκόπηση ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είχε κάνει την εμφάνισή του στη ΔΕΘ.

Η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ παρουσιάζουν μικρή άνοδο, χαμηλές είναι οι πτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ καταποντίζεται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Εντός Βουλής και το ΜέΡΑ25.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνική Λύση παίρνει 8% (από 7%), το ΚΚΕ 6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5% (από 8,5%), η Φωνή Λογικής 4%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, το ΜέΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, οι Δημοκράτες 1%. Άλλο κόμμα απαντά το 4%, ενώ σταθερό στο 12% παραμένει το ποσοστό όσων δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να ψηφίσετε ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά», το 74% απαντά ότι «είναι εντελώς απίθανο, το αποκλείω», το 15% «όχι και τόσο πιθανό, αλλά δεν το αποκλείω», το 5% «αρκετά πιθανό» και το 4% «πολύ πιθανό».

Η ακρίβεια παραμένει το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα για το 78% των ερωτηθέντων, το 44% απαντά τα θέματα Δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας, το 25% οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίες και το 21% η υγεία.

Σύμφωνα πάντα με την Prorata, η πλειοψηφία ζητά κυβερνητική αλλαγή, ενώ τα 2/3 της κοινωνίας εκφράζουν έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση.