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WELT και FAZ «ανακαλύπτουν» το ελληνικό χρηματιστήριο, που προσελκύει νέους επενδυτές
Αναλύσεις
17:16 - 12 Σεπ 2026

WELT και FAZ «ανακαλύπτουν» το ελληνικό χρηματιστήριο, που προσελκύει νέους επενδυτές

Reporter.gr Newsroom
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Για την ανοδική πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου γράφουν WELT και FAZ στις εκδόσεις του σαββατοκύριακου. 

Για τα ελκυστικά χαρακτηριστικά του ελληνικού χρηματιστηρίου γράφει ο γερμανικός Τύπος και συγκεκριμένα η WELT και η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Η ελληνική οικονομία γνωρίζει άνθηση και το χρηματιστήριο βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Σύντομα οι ελληνικές μετοχές θα ενταχθούν ξανά και στην πρώτη κατηγορία των χρηματιστηριακών δεικτών. Και για τους επενδυτές ανοίγεται ένα βραχυπρόθεσμο και ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας», παρατηρεί η WELT, σύμφωνα με την DW.

Η μείωση του δημοσίου χρέους, τα πρωτογενή πλεονάσματα και η ανάπτυξη της οικονομίας, σε συνδυασμό με την ισχυρή τουριστική ανάπτυξη, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες και για το χρηματιστήριο και τους επενδυτές.

Παράλληλα, αν και επισημαίνεται η ανάγκη για προώθηση μεταρρυθμίσεων και εστίαση ιδίως στον ψηφιακό μετασχηματισμό, «το ΔΝΤ δεν βλέπει πλέον κανέναν κίνδυνο νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά αντιθέτως υπογραμμίζει "τη σταθερή μακροοικονομική ανάπτυξη, την αποκατεστημένη δημοσιονομική αξιοπιστία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας”.

Ως εκ τούτου η χώρα βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο ώστε το ΑΕΠ της να επιστρέψει σύντομα στο προ κρίσης επίπεδο». Αντιστοίχως, σύμφωνα με τους ειδικούς «οι επόμενοι οκτώ μήνες θα μπορούσαν επομένως να αποδειχθούν ιδιαίτερα αποδοτικοί για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά».

«Ο Athex Composite, ο οποίος περιλαμβάνει τις 60 μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις με τον υψηλότερο κύκλο συναλλαγών, έχει ενισχυθεί από την αρχή του έτους κατά 28,32%», επισημαίνει από την πλευρά της και η FAZ. «Στον δείκτη κυριαρχούν πάντως οι τράπεζες της χώρας που είναι εισηγμένες στον Athex και αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο». Ταυτοχρόνως, είναι σημαντικό γεγονός και η «εκ νέου αύξηση στη χορήγηση πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα και οι διεθνείς επενδυτές βάζουν ολοένα περισσότερα χρήματα στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο».

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