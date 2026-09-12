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Η Τεχεράνη δεν θα παραδοθεί στις ΗΠΑ, δηλώνει ο Πεζεσκιάν - Ο Μόντι καλεί σε διάλογο
Ειδήσεις
13:59 - 12 Σεπ 2026

Η Τεχεράνη δεν θα παραδοθεί στις ΗΠΑ, δηλώνει ο Πεζεσκιάν - Ο Μόντι καλεί σε διάλογο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραδοθεί, προσθέτοντας ότι έχει αντισταθεί στην επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Το Ιράν έχει σταθεί με επιτυχία απέναντι στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ», δήλωσε, σύμφωνα με το CNBC, ο Πεζεσκιάν αργά την Παρασκευή, απευθυνόμενος σε συγκέντρωση Ινδών θρησκευτικών ηγετών στο Νέο Δελχί. «Από τη στιγμή που αναζητούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε μπροστά στην εκφοβιστική αλαζονεία».

Οι δηλώσεις του Πεζεσκιάν, ενόψει της Συνόδου Κορυφής των BRICS στην Ινδία το Σαββατοκύριακο, ήρθαν λίγο μετά τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν θα είχε εξαλείψει το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή και θα είχε αρχίσει να πλήττει αμερικανικές πόλεις, εάν η Ουάσινγκτον δεν είχε αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.

«Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς το ίδιο», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη.

Ο Πεζεσκιάν, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην Ινδία, συναντήθηκε επίσης την Παρασκευή με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης, ο Μόντι εξέφρασε ανησυχίες για την ασφάλεια των ναυτικών και τόνισε την ανάγκη για ειρήνη, καθώς και για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου.

Οι μεταφορές πετρελαίου και άλλων φορτίων μέσω των κρίσιμης σημασίας Στενών του Ορμούζ, που χωρίζουν το Ιράν από το Ομάν, έχουν περιοριστεί δραστικά από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα πλοία και ναυτικούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες.

Ο Ινδός πρωθυπουργός επανέλαβε την έκκλησή του για επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μέσω «διαλόγου και διπλωματίας».

Οι παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί ως απάντηση στη σημαντική κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αυτόν τον μήνα. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας αποτελεί σημαντική ανησυχία για χώρες όπως η Ινδία, οι οποίες είναι μεγάλες εισαγωγείς ενέργειας.

Η Ινδία, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία στον κόσμο, συγκαταλέγεται στις χώρες που είναι περισσότερο ευάλωτες στις διαταραχές του εφοδιασμού που προκαλεί ο πόλεμος. Η χώρα της Νότιας Ασίας εισάγει σχεδόν το 85% των αναγκών της σε καύσιμα και εξαρτάται από την ενεργειακή αλυσίδα εφοδιασμού που διέρχεται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει πολλά ινδικά πληρώματα. Τον Ιούλιο, δύο πλοία που μετέφεραν συνολικά 30 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκαν επίθεση ενώ διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ινδική κυβέρνηση, 10 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Μόντι και ο Πεζεσκιάν φωτογραφήθηκαν να κρατούν θερμά ο ένας το χέρι του άλλου καθώς αποχωρούσαν από το Επιχειρηματικό Φόρουμ των BRICS την Παρασκευή.

{https://x.com/IraninSA/status/2098479685562773594}

«Όταν οι ηγέτες δύο μεγάλων εθνών ενώνουν τα χέρια τους, μας θυμίζουν την ιστορική φιλία μεταξύ δύο μεγάλων πολιτισμών», ανέφερε η ιρανική πρεσβεία στην Ινδία σε ανάρτησή της στο X, εξυμνώντας τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών.

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