Αινιγματική δήλωση Ερντογάν τροφοδοτεί σενάρια για πρόωρες εκλογές στην Τουρκία

Αινιγματική δήλωση Ερντογάν από τη Ριζούντα για επικείμενες προεδρικές εκλογές, παρότι τυπικά προβλέπεται να γίνουν το 2028. Σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Η Ριζούντα, η γενέτειρα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα παράλια του Πόντου, είναι η αγαπημένη του πόλη. Την επισκέπτεται συχνά και δεν είναι λίγες οι φορές που αιφνιδιάζει με τις δηλώσεις του από εκεί.

Αυτό συνέβη και προχθές, όταν σε ομιλία του δήλωσε ξαφνικά ότι «πλησιάζουν οι εκλογές», παρότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία είναι προγραμματισμένη για το 2028.

Στην ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στις επιτυχίες του κόμματός του ΑΚΡ κατά τα 25 χρόνια παραμονής του στην εξουσία και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα επικρατήσει και στις επόμενες εκλογές. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αίσθηση και ήδη εξυφαίνονται σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του.

Μιλώντας στη Ριζούντα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία χρειάζεται συμφιλίωση, διάλογο και προσήλωση στην επίτευξη κοινών στόχων. Τόνισε επίσης ότι η χώρα πρέπει να παραμένει ενωμένη όταν διακυβεύονται εθνικά συμφέροντα.