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Αινιγματική δήλωση Ερντογάν τροφοδοτεί σενάρια για πρόωρες εκλογές στην Τουρκία
Ειδήσεις
10:33 - 13 Σεπ 2026

Αινιγματική δήλωση Ερντογάν τροφοδοτεί σενάρια για πρόωρες εκλογές στην Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Αινιγματική δήλωση Ερντογάν από τη Ριζούντα για επικείμενες προεδρικές εκλογές, παρότι τυπικά προβλέπεται να γίνουν το 2028. Σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. 

Η Ριζούντα, η γενέτειρα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα παράλια του Πόντου, είναι η αγαπημένη του πόλη. Την επισκέπτεται συχνά και δεν είναι λίγες οι φορές που αιφνιδιάζει με τις δηλώσεις του από εκεί.

Αυτό συνέβη και προχθές, όταν σε ομιλία του δήλωσε ξαφνικά ότι «πλησιάζουν οι εκλογές», παρότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία είναι προγραμματισμένη για το 2028.

Στην ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στις επιτυχίες του κόμματός του ΑΚΡ κατά τα 25 χρόνια παραμονής του στην εξουσία και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα επικρατήσει και στις επόμενες εκλογές. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αίσθηση και ήδη εξυφαίνονται σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του.

Μιλώντας στη Ριζούντα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία χρειάζεται συμφιλίωση, διάλογο και προσήλωση στην επίτευξη κοινών στόχων. Τόνισε επίσης ότι η χώρα πρέπει να παραμένει ενωμένη όταν διακυβεύονται εθνικά συμφέροντα.

Ειρήνη, ευτυχία και λαμπρό μέλλον θέλει ο Ερντογάν

Παράλληλα, όπως μεταδίδει η DW, υποσχέθηκε ένα «ευτυχισμένο, ειρηνικό και λαμπρό μέλλον» για τα 86 εκατομμύρια πολιτών της χώρας, αναφερόμενος σε Τούρκους, Κούρδους, Άραβες και Λαζούς. Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για ειρήνη, σταθερότητα και δημοκρατία όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας ότι «η περιοχή μας και ο κόσμος περνούν από κρίσιμες διαδικασίες που συμβαίνουν μία φορά τον αιώνα και η πολιτική οφείλει να προσαρμοστεί σε αυτές».

Ωστόσο, το Τουρκικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει τρίτη προεδρική θητεία, γεγονός που σημαίνει ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί, υπό κανονικές συνθήκες, να είναι εκ νέου υποψήφιος. Ο μοναδικός τρόπος παράκαμψης του συνταγματικού περιορισμού είναι η προκήρυξη πρόωρων εκλογών από την Εθνοσυνέλευση πριν από τη λήξη της θητείας του.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Ερντογάν θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφιος και να διεκδικήσει ακόμη μία πενταετή θητεία. Για να ληφθεί όμως αυτή η απόφαση απαιτείται πλειοψηφία 360 από τους 600 βουλευτές, αριθμός που δεν διαθέτει σήμερα η κυβερνητική συμμαχία. Αυτό σημαίνει ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα χρειαστεί τη στήριξη άλλων πολιτικών δυνάμεων, με το φιλοκουρδικό κόμμα να θεωρείται πιθανός ρυθμιστικός παράγοντας.

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