Παπαθανάσης: Μέτρα 23 δισ. σε προγράμματα που αφορούν την καθημερινότητα και την κοινωνία

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης , έκανε στην ΕΡΤ το Σάββατο μία σύνοψη των εξαγγελιών της ΔΕΘ, δίνοντας έμφαση στα κοινωνικά προγράμματα.

«Χάρη στη δημοσιονομική πορεία έχουμε πολύ ισχυρό εθνικό πρόγραμμα που είναι υπερδιπλάσιο της προηγούμενης πενταετίας. Από 10 δισ. στο διάστημα 2021 – 2025 τα μέτρα πλέον ανέρχονται σε 23 δισ. και αφορούν προγράμματα που θα τρέξουν για την καθημερινότητα και την κοινωνία καθώς και την οικονομία», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.

Σχετικά με την επόμενη ημέρα της ανάπτυξης, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι το μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο για τους ελεύθερους επαγγελαμτίες αναμένεται μέσα Δεκέμβρη και προβλέπει δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο 0,35% .

Αναφορικά με τη μείωση προκαταβολής φόρου και τα άλλα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ σε σχέση με τέλος επιτηδεύματος , ανέφερε επίσης ότι τον Οκτώβριο ανοίγουν προγράμματα που θα επιδοτηθούν επενδύσεις ως και 67% σε σχέση με την καινοτομία.

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Σχετικά με το πρόγραμμα Σπίτι 3 ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι λύνονται τα τελευταία τεχνικά θέματα για το πρόγραμμα των 2 δισεκατομμυρίων που, «δίνει δύναμη σε 15.000 πολίτες να αγοράσουν σπίτι με μικρότερη δόση από ένα ενοίκιο, με διερυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια καθώς και με διευρυμένη αξία του ακινήτου και μάλιστα με επιδότηση από 50% ως 75%.

Το όριο για Οικοδομική άδεια θα τροποιηθεί για έκδοση μέχρι το 2007, τόνισε ενώ, ερωτηθείς τι απαντά στην κριτική της Αντιπολίτευσης για επιπτώσεις στις τιμές των ενοικίων, ανέφερε:

Από στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, διαπιστώνεται πτώση στις τιμές των ενοικίων κατά τουλάχιστον μία μονάδα, συνεπώς δεν τεκμηριώνεται ο συσχετισμός. Αντίστοιχα τεκμηριώνεται ότι 24.000 πολίτες πληρώνουν χαμηλότερη δόση, ως ιδιοκτήτες από ότι ως ενοικιαστές με το πρόγραμμα Σπίτι 2.

«Θέλουμε να μην αφήσουμε βάρος στην επόμενη γενιά και προχωράμε όπου μπορούμε με ευρωπαϊκούς πόρους, με κοστολογημένο μέτρα που τα έχετε μπροστά σας. Η Ελλάδα σε αντίθεση με δέκα ευρωπαϊκές χώρες που επέβαλαν νέους φόρους, έχει μειώσει πάνω από 91 φόρους», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.