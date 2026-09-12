Τραμπ: Τέλος του πολέμου και απότομη πτώση των τιμών πετρελαίου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Ο πόλεμος στο Ιράν πιθανότατα θα τελειώσει σύντομα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε το Σάββατο ο Ντόναλντ Τραμπ, προβλέποντας ότι οι τιμές της ενέργειας θα υποχωρήσουν σημαντικά μόλις συμβεί αυτό.

«Νομίζω πολύ σύντομα, νομίζω αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, στην πραγματικότητα», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ιρλανδία, όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πότε αναμένεται να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. «Θα έλεγα σύντομα, και το πετρέλαιο θα καταρρεύσει όταν συμβεί αυτό».

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή, αλλά κατέγραψαν σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη, αφού ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά εδώ και μήνες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, έκλεισαν με πτώση 2,8%, στα 104,61 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 2,4%, κλείνοντας στα 100,05 δολάρια το βαρέλι. Την Πέμπτη, το Brent έφτασε περίπου στα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI ξεπέρασε τα 104 δολάρια.

Η πτώση των τιμών σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη θα συναντηθεί με χώρες του Κόλπου στο Ομάν για να συζητήσουν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που δείχνει ότι, παρά την έντονη κλιμάκωση της τελευταίας εβδομάδας, βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες διπλωματικές προσπάθειες.

Το MS NOW επικαλέστηκε ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο και έναν διπλωμάτη από χώρα του Κόλπου, σύμφωνα με τους οποίους Ιρανοί και αξιωματούχοι των χωρών του Κόλπου θα συναντηθούν τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, για να υπογράψουν συμφωνία που θα δημιουργήσει μια θαλάσσια εμπορική διαδρομή μεταξύ Ιράν και Ομάν μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραδοθεί, προσθέτοντας ότι έχει αντισταθεί στην επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Το Ιράν έχει σταθεί με επιτυχία απέναντι στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Πεζεσκιάν αργά την Παρασκευή, απευθυνόμενος σε συγκέντρωση Ινδών θρησκευτικών ηγετών στο Νέο Δελχί. «Καθώς επιδιώκουμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, δεν θα υποχωρήσουμε μπροστά στην εκφοβιστική αλαζονεία».

Τα σχόλια του Πεζεσκιάν, ενόψει της συνόδου κορυφής των BRICS στην Ινδία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ήρθαν λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι, εάν η Ουάσιγκτον δεν είχε αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, το Ιράν θα είχε εξαλείψει το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή και θα είχε αρχίσει να πλήττει αμερικανικές πόλεις.

Επίθεση σε αγωγό της Σαουδικής Αραβίας

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης το Σάββατο ότι το Ιράν πιθανότατα ευθύνεται για τις επιθέσεις στον κρίσιμο αγωγό μεταφοράς αργού πετρελαίου East-West της Σαουδικής Αραβίας.

«Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αυτοί. Πιθανότατα, είναι», απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την επίθεση.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έκλεισε τον αγωγό ως προληπτικό μέτρο, μετά από πολλαπλές επιθέσεις με drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ.

Τα drones στόχευσαν τον αγωγό στις περιοχές του Ριάντ και της Μεδίνας το πρωί της Πέμπτης, προκαλώντας πυρκαγιές και ορισμένες ζημιές, σύμφωνα με τη σαουδαραβική κυβέρνηση. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, ανέφερε επίσης.

Η Σαουδική Αραβία βασίζεται στον αγωγό East-West για να μεταφέρει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου μακριά από τον Περσικό Κόλπο, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν μάχονται για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Ο αγωγός, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, διασχίζει το βασίλειο και καταλήγει σε τερματικούς σταθμούς εξαγωγών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν για να ασφαλίσουν τον αγωγό και να αξιολογήσουν την κατάστασή του μετά τις επιθέσεις της Πέμπτης, ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Σαουδάραβα διάδοχο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μετά την επίθεση.

Οι Χούθι «δεν θέλουν να πολεμήσουν μαζί μας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι στην Υεμένη έχουν έρθει σε επικοινωνία με την κυβέρνησή του.

«Οι Χούθι μάς τηλεφώνησαν και δεν θέλουν να πολεμήσουν μαζί μας», είπε ο Τραμπ. «Μας ενημέρωσαν ότι δεν θέλουν να πολεμήσουν μαζί μας. Δεν θέλουν να στραφώ εναντίον τους».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Χούθι προχώρησαν την Παρασκευή προς το στρατηγικής σημασίας νησί Περίμ της Υεμένης, γεγονός που αποτελεί σημαντική ενίσχυση της προσπάθειας της ένοπλης οργάνωσης να θέσει υπό τον έλεγχό της ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα στον κόσμο.

Η κατάληψη του νησιού Περίμ, η οποία μεταδόθηκε από αρκετά ειδησεογραφικά πρακτορεία επικαλούμενα πολλές πηγές της κυβέρνησης της Υεμένης, σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την κατάληψη από τους Χούθι της πόλης-λιμανιού Μόχα, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Το CNBC δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία.

Η ταχεία χερσαία επίθεση θεωρείται σοβαρό πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία και τις δυνάμεις της Υεμένης που υποστηρίζει και φέρνει το Ιράν και τους συμμάχους του σε τροχιά ελέγχου δύο εξαιρετικά σημαντικών πετρελαϊκών θαλάσσιων περασμάτων στις δύο πλευρές της Αραβικής Χερσονήσου: των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και των Στενών του Ορμούζ.

Το νησί Περίμ είναι μια μικρή, βραχώδης έκταση γης που χωρίζει τα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, μια θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τις παγκόσμιες αγορές.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι η προέλαση των Χούθι προς τα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο, ιδιαίτερα εάν η ένοπλη οργάνωση εντείνει τις απειλές ή τις επιθέσεις εναντίον της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η προέλαση των Χούθι ώθησε τον Σαουδάραβα διάδοχο να ζητήσει προσωπικά από τον Τραμπ αμερικανική στρατιωτική επέμβαση, ανέφερε αργότερα την Παρασκευή το MS NOW, επικαλούμενο πρόσωπο που γνωρίζει τις σχετικές συνομιλίες.