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ΠΟΜΙΔΑ: Γιατί παραμένουν ακριβά τα ενοίκια και τι πρέπει να αλλάξει
Ακίνητα
11:59 - 13 Σεπ 2026

ΠΟΜΙΔΑ: Γιατί παραμένουν ακριβά τα ενοίκια και τι πρέπει να αλλάξει

Reporter.gr Newsroom
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Η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εξακολουθεί να κρατά ψηλά τις τιμές των ενοικίων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ Στράτο Παραδιά.

Μιλώντας στο ΕΡΤnewsστο ΕΡΤnews, ο κ. Παραδιάς υπογράμμισε ότι η αγορά κατοικίας βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο παράλληλες εξελίξεις: από τη μία, η αστυφιλία εξακολουθεί να ενισχύει τη ζήτηση για κατοικίες και, από την άλλη, τα νοικοκυριά έχουν πλέον διασπαστεί σε περισσότερες ξεχωριστές κατοικίες. Όπως εξήγησε, ενώ στο παρελθόν σε ένα σπίτι μπορούσαν να διαμένουν δύο ή και τρεις γενιές, σήμερα οι παππούδες, τα ζευγάρια και τα χωρισμένα νοικοκυριά δημιουργούν μεγαλύτερη ανάγκη για ξεχωριστές κατοικίες.

Την ίδια ώρα, η προσφορά δεν ανταποκρίνεται στη ζήτηση, ιδιαίτερα στην κατηγορία των μικρών κατοικιών. Σύμφωνα με τον κ. Παραδιά, τα μικρά σπίτια που αναζητούν περισσότερο οι ενοικιαστές δεν έχουν παραχθεί σε επαρκή αριθμό τα τελευταία 20-25 χρόνια, γεγονός που εντείνει την πίεση στην αγορά.

«Έχουμε μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση», σημείωσε, επισημαίνοντας παράλληλα και το αυξανόμενο κόστος συντήρησης των ακινήτων. Όπως υποστήριξε, απαιτούνται περισσότερα κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες, προκειμένου κατοικίες που σήμερα παραμένουν κλειστές να επιστρέψουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ αναφέρθηκε στην ανάγκη για φορολογικά κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες, μεταξύ άλλων για κατοικίες που παραμένουν κλειστές και θα μπορούσαν να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Ένα από τα κίνητρα που προβλέπονται σήμερα είναι η τριετής φορολογική απαλλαγή για συγκεκριμένες κατοικίες που επιστρέφουν στη μακροχρόνια μίσθωση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dldy8dxn9hll?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Το μεγάλο πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα του ιδιοκτήτη»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Παραδιάς στην αβεβαιότητα που, όπως είπε, αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης όταν καλείται να επιλέξει ενοικιαστή.

Όπως ανέφερε, ο ιδιοκτήτης συχνά δεν γνωρίζει την οικονομική συνέπεια του υποψήφιου ενοικιαστή, ενώ σήμερα δεν υπάρχει ένας άμεσος και εύκολος τρόπος για τον τελευταίο να αποδείξει τη φερεγγυότητά του.

Για τον λόγο αυτό, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά την εφαρμογή ενός πιστοποιητικού φερεγγυότητας ενοικιαστή, το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Παραδιά, θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς.

Η λογική, όπως την περιέγραψε, είναι ότι ένας ενοικιαστής που θα διαθέτει πιστοποιημένη οικονομική συνέπεια θα αποκτά πλεονέκτημα στην αναζήτηση κατοικίας. «Αντί δηλαδή να είναι ο ενοικιαστής που κυνηγάει τον ιδιοκτήτη, θα είναι ο ιδιοκτήτης που θα κυνηγάει τον ενοικιαστή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τραπεζική πληρωμή ενοικίων: «Πρώτα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί»

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος, καθώς και η σύνδεσή της με τα μέτρα για την επιστροφή ενοικίου.

Ο κ. Παραδιάς ξεκαθάρισε ότι η τραπεζική καταβολή των ενοικίων δεν αποτελεί από μόνη της φορολογικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες, ενώ υποστήριξε ότι για να εφαρμοστεί το μέτρο θα πρέπει προηγουμένως να έχει ολοκληρωθεί το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Βασική παράμετρος της διαδικασίας, όπως εξήγησε, είναι να δηλώνεται στην πλατφόρμα των μισθώσεων ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο καταβάλλεται κάθε ενοίκιο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των συναλλαγών.

Η ΠΟΜΙΔΑ έχει ζητήσει να δοθεί παράταση στην εφαρμογή της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής, υποστηρίζοντας ότι χωρίς την ολοκλήρωση της σχετικής υποδομής το μέτρο δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Παράλληλα, ο κ. Παραδιάς ζήτησε να υπάρξουν εξαιρέσεις για περιπτώσεις όπου υπάρχει πραγματική αδυναμία τραπεζικής πληρωμής, όπως πολύ μικρά ενοίκια, ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών και περιπτώσεις ενοικίων που έχουν κατασχεθεί.

«Δεν ζητάμε καμία χάρη από κανέναν. Ζητάμε πράγματα αυτονόητα», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο πρέπει πρώτα να είναι τεχνικά και πρακτικά εφαρμόσιμο.

Το πρόβλημα των εκπαιδευτικών και των εποχικών εργαζομένων

Στη συζήτηση τέθηκε και το οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες και εργαζόμενοι που καλούνται να μετακινηθούν σε νησιά ή στην επαρχία, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει στέγη.

Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, όπου οι κατοικίες που θα μπορούσαν να διατεθούν σε εκπαιδευτικούς ή άλλους εργαζομένους συχνά κατευθύνονται στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να ενημερώνονται ακόμη και λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς ότι πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία σε έναν νησιωτικό ή επαρχιακό προορισμό. Την ίδια στιγμή, καλούνται να βρουν άμεσα κατοικία σε μια αγορά όπου η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

Ο κ. Παραδιάς σημείωσε ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο σε συγκεκριμένες περιοχές και υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από την Πολιτεία σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Όπως ανέφερε, ορισμένοι δήμοι έχουν ήδη προχωρήσει σε λύσεις, ακόμη και με τη μίσθωση μικρών ξενοδοχειακών μονάδων, προκειμένου να εξασφαλιστεί προσωρινή στέγαση για εργαζόμενους. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, τέτοιες πρωτοβουλίες δεν μπορούν να επαφίενται αποκλειστικά στην καλή θέληση κάθε δήμου.

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