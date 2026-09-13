Βρετανία: Ο Φάρατζ συγκεντρώνει δωρεές ρεκόρ $97 εκατ. από μεγιστάνες των κρυπτονομισμάτων

Δύο δισεκατομμυριούχοι του κλάδου των κρυπτονομισμάτων έκαναν τις μεγαλύτερες πολιτικές δωρεές στην ιστορία της Βρετανίας προς το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσουν το αντιμεταναστευτικό κόμμα, το οποίο έχει βρεθεί αντιμέτωπο με σκάνδαλα σχετικά με τη χρηματοδότησή του και με επιβράδυνση της δυναμικής του στις δημοσκοπήσεις.

Οι επιχειρηματίες βρετανικής καταγωγής Μπεν Ντέλο και Κρίστοφερ Χάρμπορν δήλωσαν ότι έδωσαν ο καθένας 36 εκατομμύρια λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε 48,7 εκατομμύρια δολάρια, στο Reform UK, προκειμένου να βοηθήσουν στην επαγγελματοποίηση του νεοσύστατου κόμματος ενόψει των επόμενων γενικών εκλογών, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν έως το 2029.

Η συνολική δωρεά των 72 εκατομμυρίων λιρών ξεπερνά κατά πολύ το προηγούμενο βρετανικό ρεκόρ πολιτικής δωρεάς, ύψους 10 εκατομμυρίων λιρών, που δόθηκε στο Συντηρητικό Κόμμα το 2023. Είναι επίσης μεγαλύτερη από το συνολικό ποσό όλων των δωρεών που έγιναν προς τα βρετανικά πολιτικά κόμματα κατά το περασμένο έτος.

Το μέγεθος των δωρεών προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε ένα πολιτικό σύστημα που διέπεται από αυστηρούς κανόνες σχετικά με τις προεκλογικές δαπάνες και το οποίο παραδοσιακά λειτουργεί με πολύ μικρότερους προϋπολογισμούς από εκείνους της αμερικανικής πολιτικής. Οι δωρεές έρχονται επίσης την ώρα που το Reform βρίσκεται υπό αστυνομική έρευνα σχετικά με καταγγελίες ότι παραβίασε τους βρετανικούς κανόνες που απαγορεύουν τις πολιτικές δωρεές από το εξωτερικό. Το Reform αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

Τόσο ο Ντέλο όσο και ο Χάρμπορν δήλωσαν ότι στηρίζουν το Reform επειδή πιστεύουν πως το κόμμα είναι το καταλληλότερο για να αναζωογονήσει τη βρετανική οικονομία, η οποία αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς. Ο Χάρμπορν περιέγραψε το Reform ως μια νεοφυή επιχείρηση (startup), η οποία ανταγωνίζεται κόμματα με ιστορία άνω του ενός αιώνα και βαθιά δίκτυα πολιτικής επιρροής και υποστήριξης.

Και οι δύο δήλωσαν ότι δεν επιδίωξαν τίποτα σε αντάλλαγμα για τις δωρεές τους.

«Ο Μπεν Ντέλο μου είπε ότι επρόκειτο να κάνει δωρεά-ρεκόρ ύψους 36 εκατομμυρίων λιρών. Το ανταγωνιστικό μου πνεύμα με ενέπνευσε να την ισοφαρίσω, και αυτό ακριβώς έκανα. Ελπίζω και άλλοι να μας ακολουθήσουν», έγραψε ο Χάρμπορν σε άρθρο του στην εφημερίδα Telegraph.

Ο Φάρατζ δήλωσε ότι τα χρήματα σημαίνουν πως το Reform «θα είναι πλέον σε θέση να δώσει τη μάχη και να κερδίσει τις επόμενες γενικές εκλογές σε ισότιμους όρους».

Ο Ντέλο απέκτησε την περιουσία του ως συνιδρυτής του ανταλλακτηρίου παραγώγων κρυπτονομισμάτων BitMEX, προτού καταδικαστεί το 2022 για παραβίαση των αμερικανικών νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πέρυσι έλαβε προεδρική χάρη από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Χάρμπορν, ο οποίος εδρεύει στην Ταϊλάνδη, κατέχει σημαντικό ποσοστό της Tether.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Φάρατζ ανέστειλε τα καθήκοντα δύο κορυφαίων συνεργατών του, αφού καταγράφηκαν από δημοσιογράφους που εργάζονταν υπό κάλυψη να συζητούν τρόπους διοχέτευσης παράνομων δωρεών προς το κόμμα από ξένο δωρητή, κάτι που απαγορεύεται από τη βρετανική εκλογική νομοθεσία. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση. Το Reform αρνείται ότι παραβίασε οποιονδήποτε νόμο.

Ο επίτροπος δεοντολογίας του βρετανικού Κοινοβουλίου ερευνά επίσης μια προηγουμένως μη δημοσιοποιημένη δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών προς τον Φάρατζ από τον Χάρμπορν, η οποία έγινε λίγο πριν ο Φάρατζ δηλώσει ότι θα συμμετείχε στις εκλογές του 2024. Ο Φάρατζ υποστήριξε ότι επρόκειτο για ιδιωτική δωρεά και αρνήθηκε ότι παραβίασε τους κανόνες δημοσιοποίησης.

«Το συμπέρασμά μου από τα πρόσφατα προβλήματα του Reform είναι ότι το κόμμα θα πρέπει να αφιερώνει λιγότερο χρόνο στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων ώστε να ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις και περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία του για τη διακυβέρνηση», έγραψε ο Ντέλο.

Αυτή τη στιγμή ψηφίζεται στο Κοινοβούλιο ένας νόμος που θα περιορίζει τους Βρετανούς πολίτες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό από το να δωρίζουν περισσότερες από 100.000 λίρες σε πολιτικά κόμματα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιορισμοί στο ποσό που μπορούν να δωρίσουν σε πολιτικά κόμματα δωρητές οι οποίοι κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Απρίλιο, ο Ντέλο δήλωσε ότι είχε εγκαταλείψει το Χονγκ Κονγκ για να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Χάρμπορν, ο οποίος διαθέτει διπλή υπηκοότητα, βρετανική και ταϊλανδική, εγγράφηκε πρόσφατα στους εκλογικούς καταλόγους του Ηνωμένου Βασιλείου, γεγονός που του επιτρέπει να κάνει δωρεές άνω του προτεινόμενου ορίου των 100.000 λιρών.

Το Reform έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό κόμμα φέτος, εν μέρει χάρη σε προηγούμενες δωρεές των Χάρμπορν και Ντέλο. Ο Ντέλο δήλωσε ότι η χρηματοδότηση θα επιτρέψει στο Reform να δαπανά 1 εκατομμύριο λίρες τον μήνα για την επαγγελματοποίηση του κόμματος ενόψει των εκλογών του 2029.

Ο Φάρατζ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι πιστεύει πως το Εργατικό Κόμμα θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές το 2027, καθώς τα δημόσια οικονομικά της χώρας επιδεινώνονται.

Το Reform, το οποίο προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις για περίπου ενάμιση χρόνο μέχρι να ξεσπάσουν τα πρόσφατα σκάνδαλα, βρίσκεται σήμερα οριακά πίσω από το κυβερνών Εργατικό Κόμμα στις δημοσκοπήσεις κοινής γνώμης.