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Υπόσχεση Γεωργιάδη για ελέγχους στους... κομπογιαννίτες με αιχμές για την Καρυστιανού
Πολιτική
13:40 - 12 Σεπ 2026

Υπόσχεση Γεωργιάδη για ελέγχους στους... κομπογιαννίτες με αιχμές για την Καρυστιανού

Reporter.gr Newsroom
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Παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου απέναντι σε όσους προωθούν δήθεν θαυματουργές θεραπείες και παραπλανούν ασθενείς μέσω του διαδικτύου προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Με ανάρτησή του στο Χ, γνωστοποίησε ότι θα συγκαλέσει τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο ΙΣΑ και το ΕΚΠΑ, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα βάζει φρένο στις παραπλανητικές διαφημίσεις και στις επικίνδυνες ψευδοεπιστημονικές πρακτικές.

Αναλυτικά έγραψε:

"Και φυσικά για όλα φταίει ως συνήθως ο…Άδωνις…λοιπόν για να τα μαζέψουμε λίγο. Το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια (και επί Πολάκη σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο). Από όσους μας κατηγορούν για την υποτιθέμενη ανοχή μας στους κομπογιαννίτες, οι περισσότεροι προωθούσαν για ΠΘ έως πριν λίγο καιρό μία κυρία με "σπουδές" στην Μεταβολομική, Κβαντική Ιατρική, Γνωστική Ομοιοπαθητική, Functional Medicine και Νευροανάδραση…ειδικά ο Παπανικολάου έκανε και μαζί της διαλέξεις στα Νοσοκομεία και τώρα κατηγορεί τον Πατούλη.

Κομπογιαννίτες υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα και εύπιστοι δυστυχώς επίσης. Ο Στηβ Τζομπς, ένας από τους εξυπνότερους ανθρώπους της ιστορίας όταν έπαθε καρκίνο στο πάγκρεας έχασε χρόνο διότι στην αρχή προτίμησε "τις εναλλακτικές θεραπείες"….

Τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους τομείς παγκοσμίως έχει υπάρξει έκρηξη για διάφορους λόγους. Στα περισσότερα Κράτη σαφές θεσμικό πλαίσιο για πολλά δεν υπάρχει (όχι για την πλασμαφαίρεση αυτή απαγορεύεται εκτός Νοσοκομείου). Ο Ιατρικός Τουρισμός ανεβαίνει παντού. Δίπλα μας η Τουρκία κερδίζει δισεκατομμύρια από αυτό και εκεί έχουν πολλά άσχημα περιστατικά, πρόσφατα με έναν ομοεθνή μας που μεταφέραμε στην Ελλάδα και έμεινε φυτό.

Ανακοίνωσα ήδη πρωτοβουλία και θα καλέσω ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΕΚΠΑ κλπ να φτιάξουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και θα απαγορεύσω όλες αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, το Κράτος δεν μπορεί να είναι παντού".

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