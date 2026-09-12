Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ.

Ο Σπύρος Χαλβατζής ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση από νεαρή ηλικία. Διετέλεσε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, θέση στην οποία εξελέγη στο 2ο Συνέδριό της και παρέμεινε μέχρι το 1986. Παράλληλα, για πολλά χρόνια υπήρξε μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, στο οποίο εξελέγη για πρώτη φορά στο 10ο Συνέδριο του κόμματος.



Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας υπέστη διώξεις και εξορίες. Τον Νοέμβριο του 1973, μία εβδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, συνελήφθη ξανά και οδηγήθηκε στη Γυάρο.





Μετά τη Μεταπολίτευση συνέχισε την πολιτική του πορεία, τόσο μέσα από το ΚΚΕ όσο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από το 1994 έως το 2002 διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών, ενώ από το 2002 έως το 2007 ήταν δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων.



Το 2007 εξελέγη βουλευτής Β’ Αθηνών με το ΚΚΕ.



Ήταν παντρεμένος με τη Μαριάνθη Αλειφεροπούλου και είχε δύο παιδιά.