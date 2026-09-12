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Πού και πώς επιτρέπεται να γίνει πλασμαφαίρεση – Ειδικοί εξηγούν
Υγεία
11:31 - 12 Σεπ 2026

Πού και πώς επιτρέπεται να γίνει πλασμαφαίρεση – Ειδικοί εξηγούν

Reporter.gr Newsroom
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Ειδικοί εξηγούν τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, καθώς και τις παραμέτρους που επιτρέπουν τη διενέργεια αυτής της ιατρικής πράξης.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Mega, η πλασμαφαίρεση είναι μια σοβαρή μέθοδος που προορίζεται για βαριές ασθένειες και απαγορεύεται εκ φύσεως να διενεργείται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

«Ξέρουμε από την ιατρική ότι (η πλασμαφαίρεση) είναι για βαριές ασθένειες που πραγματικά βοηθάει κόσμο. Τώρα από εκεί και πέρα κανένας μας δεν μπορεί να σταματήσει το γήρας μας. Μπορούμε να γεράσουμε αξιοπρεπώς, να διατηρούμαστε κάπως πιο με λίγο νεότητα πάνω μας, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε το χρόνο», είπε ο πλαστικός χειρουργός Γεώργιος Ντουρουντάκης.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Πανελλήνιος είναι με όλον αυτόν τον κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική και κάνουν πάρα πάρα πολλές θεραπείες. Η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία. Γνώριζα τον Γιώργο Μαζωνάκη, δεν του είχα προτείνει ποτέ τέτοιες θεραπείες».

Όπως σημείωσε στο MEGA η Ματίνα Παγώνη, η υπεύθυνη γιατρός ήταν ανειδίκευτη και το ιατρείο δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια ούτε τον εξοπλισμό για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης. Επιπλέον, τόνισε πως η η συγκεκριμένη μέθοδος είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη και υψηλού κινδύνου ιατρική πράξη που πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά σε νοσοκομειακό περιβάλλον από εξειδικευμένη ομάδα γιατρών και με άμεση πρόσβαση σε ΜΕΘ για την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών.

«Η γιατρός ήταν ανειδίκευτη. Όταν βλέπεις έναν ασθενή στο ιατρείο που σου λέει ότι εγώ εδώ και δύο μέρες, γιατί το επιβεβαίωσαν όλοι αυτό που της το έλεγε και η ίδια περιέγραψε ότι δεν ήταν καλά, δεν τον βάζεις να κάνεις πλασμαφαίρεση. Αλλά εκτός από αυτό, η συγκεκριμένη γιατρός δεν είχε άδεια, δεν είχε εκπαιδευτεί, δεν είχε ένα χαρτί, οτιδήποτε, ότι είχε κάνει έστω μια μετεκπαίδευση σε ένα νοσοκομείο εδώ έστω στην Ελλάδα, που να μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση».

«Όμως ρητά και κατηγορηματικά λέω ότι η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται σε παθολογικό ιατρείο. Η άδεια του συζύγου της, γιατί είναι στο όνομα του συζύγου της η άδεια του ιατρείου, λέει παθολογικό ιατρείο. Άρα μέσα εκεί μηχανήματα τέτοια δεν μπαίνουν. Δεύτερον, η πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι το απλό. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος που τη χρησιμοποιούν ειδικευμένοι γιατροί για νοσήματα όπως είναι τα αυτοάνοσα, τα βαριά αιματολογικά, τα νεφρολογικά νοσήματα και γίνεται από ομάδα γιατρών, με επικεφαλής είτε τον νεφρολόγο είτε τον αιματολόγο μαζί με καρδιολόγο και τους υπόλοιπους και να υπάρχει πάντα μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί στην πλασμαφαίρεση μπορεί κατά τη διάρκειά της να κάνει ανακοπή, να κάνει οποιαδήποτε επιπλοκή.

«Η ομάδα αμέσως θα παρέμβει, αμέσως θα διασωληνώσει αν χρειαστεί και αμέσως θα τον πάει στη μονάδα. Σε ένα ιατρείο που εκεί πέρα έχει μόνο αυτά τα δύο μηχανήματα που δεν είχαν άδεια. Το τονίζω, δεν υπάρχει στον Ιατρικό Σύλλογο άδεια».

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης σημείωσε ότι λόγω της απουσίας προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας στον θανόντα, εξετάζεται σοβαρά ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της διαδικασίας και του θανάτου.

«Έχουμε μια χρονική συσχέτιση του θανάτου και της συγκεκριμένης πράξης. Άρα μας λείπει να βρούμε τον παθοφυσιολογικό μηχανισμό, δηλαδή το μηχανισμό αυτό που να συνδέει αυτά τα δύο πράγματα. Προς το παρόν η απουσία οποιασδήποτε οξείας παθολογικής βλάβης που να προκάλεσε το θάνατο, αλλά και η απουσία καρδιολογικής παθολογίας, δηλαδή βουλωμένα αγγεία της καρδιάς, ένα βαρύ έμφραγμα το οποίο προϋπήρχε της επίσκεψης στο ιατρείο, κατατείνουμε ότι υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των δύο πραγμάτων».

«Εδώ θα μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε τον αιτιώδη σύνδεσμο σε αυτή τη φάση. Αν υπήρχε μια βλάβη στην αορτή με μια ρήξη, μια ρήξη ανευρύσματος ή υπήρχε ένα έμφραγμα το οποίο είχε χρονολογηθεί μακροσκοπικά 24 ώρες πριν, αυτά θα μπορούσαν να αποδώσουν άμεσα, από χθες κιόλας, την απουσία αιτιώδους συνδέσμου με τη συγκεκριμένη πράξη. Δεδομένου όμως ότι δεν υπάρχει τίποτα και απλά υπάρχει μια ισχαιμία του μυοκαρδίου με μια καλή κατάσταση στεφανιαίων αγγείων για την ηλικία του συγκεκριμένου ανθρώπου, αφήνει το περιθώριο να ανακαλύψουμε τον μηχανισμό που συνδέει αυτά τα δύο πράγματα μεταξύ τους».

«Συνεπώς, θεωρώ ότι τα εργαστήρια θα δώσουν την απάντηση. Περιμένουμε το ιστολογικό και το παθολογικό, από εκεί που θα μάθουμε με ποιον ακριβώς μηχανισμό πήγαμε από την πλασμαφαίρεση στην ανακοπή της καρδιάς», δήλωσε.

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