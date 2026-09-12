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Η Apple αύξησε τις τιμές των νέων και παλαιότερων iPhone - Δείτε πόσο κοστίζουν τώρα
Τεχνολογία
12:52 - 12 Σεπ 2026

Η Apple αύξησε τις τιμές των νέων και παλαιότερων iPhone - Δείτε πόσο κοστίζουν τώρα

Reporter.gr Newsroom
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Η Apple ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα τα νέα iPhone, τα οποία έρχονται με αυξημένες τιμές. Παράλληλα, αυξήσεις σημειώθηκαν και στις τιμές ορισμένων παλαιότερων iPhone, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική, καθώς οι καταναλωτές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τον πληθωρισμό που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία, μάλιστα, δεν ανακοίνωσε ένα νέο iPhone βασικής κατηγορίας, όπως κάνει συνήθως κάθε Σεπτέμβριο. Φέτος παρουσίασε μόνο τρία νέα iPhone, όλα αποκλειστικά στην υψηλή κατηγορία.

Τα ανανεωμένα iPhone 18 Pro και Pro Max ξεκινούν από 1.199 και 1.299 δολάρια, αντίστοιχα, δηλαδή είναι 100 δολάρια ακριβότερα από τα αντίστοιχα μοντέλα του 2025.

Το τρίτο νέο iPhone είναι η πρώτη εμφάνιση ενός premium τηλεφώνου που ανοίγει σαν διαβατήριο, προσφέροντας μεγαλύτερη επιφάνεια οθόνης. Το αναδιπλούμενο iPhone Duo ξεκινά από 1.999 δολάρια. Μία έκδοση με περισσότερο αποθηκευτικό χώρο κοστίζει 3.199 δολάρια.

Η Apple συνήθως μειώνει τις τιμές των παλαιότερων iPhone που συνεχίζει να πουλά όταν κυκλοφορούν τα νέα μοντέλα. Αυτή τη φορά, όμως, έκανε το αντίθετο και αύξησε τις τιμές, όπως επισημαίνει η Washington Post.

Το iPhone 17, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από έναν χρόνο και κανονικά θα έπρεπε να έχει γίνει 100 δολάρια φθηνότερο, αντίθετα αυξήθηκε κατά 100 δολάρια, φτάνοντας τα 899 δολάρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Apple.

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Οι νέες εκδόσεις των τριών οικονομικότερων μοντέλων της Apple, συμπεριλαμβανομένου του βασικού iPhone 18, αναμένονται στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι πιθανότατα θα αυξηθούν οι τιμές ενός ή και όλων αυτών των μοντέλων.

Οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης αυξάνουν τις τιμές τους κατά τον τελευταίο χρόνο, ως συνέπεια της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η ανάπτυξη της AI απορροφά μεγάλο μέρος της διαθέσιμης παραγωγής τσιπ, λόγω της κατασκευής νέων κέντρων δεδομένων.

Η Apple αύξησε τις τιμές των υπολογιστών MacBook και των iPad τον Ιούνιο. Αναλυτές, αλλά και στελέχη εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, έχουν δηλώσει ότι αναμένουν πως λιγότεροι Αμερικανοί θα αγοράζουν καινούργια smartphones εξαιτίας των υψηλότερων τιμών.

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