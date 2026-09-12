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ΑΑΔΕ - Επιχείρηση «Τα Άνθη του Κακού»: Νέα ευρήματα στο ίδιο δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης (video)
Οικονομία
22:06 - 12 Σεπ 2026

ΑΑΔΕ - Επιχείρηση «Τα Άνθη του Κακού»: Νέα ευρήματα στο ίδιο δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης (video)

Reporter.gr Newsroom
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Ακόμα μία σημαντική υπόθεση εμπορίου ναρκωτικών έφεραν στο φως οι ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Kατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, σχετικά με την ύπαρξη ποσότητας κοκαΐνης σε όμορο αποθηκευτικό χώρο της οικίας όπου είχε εντοπισθεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την 9/9/2026, σε περιοχή της Αττικής, διενεργήθηκε σχετική έρευνα.

Από την διεξαχθείσα έρευνα προέκυψε ότι η νέα ποσότητα διακινήθηκε από το ίδιο εγκληματικό κύκλωμα και αποτελεί τμήμα προγενέστερης λαθραίας εισαγωγής κοκαΐνης από την Κολομβία με το ίδιο τέχνασμα, ήτοι μέσω απόκρυψής της εντός ανθοδεσμών/λουλουδιών.

Ειδικότερα, κλιμάκιο των ΔΕΟΣ, μετέβη στην περιοχή και αφού διενήργησε αυτοψίες σε όμορους χώρους – αποθήκες και υπό ανέγερση οικοδομές- εντόπισε, σε παραπλήσιο υπό ανέγερση οίκημα (γιαπί) ιδιοκτησίας του ίδιου που εκμίσθωνε την κατοικία στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στις 9/9, επιμελώς κρυμμένη ποσότητα 26,8 κιλών κοκαΐνης, ένα μαχαίρι τύπου κυνηγετικού - επιβίωσης με λάμα 21cm και σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων.

{https://www.youtube.com/watch?v=SL_ZU4E_fVY}

{https://www.youtube.com/watch?v=C8ipR6b9xGU}

Η ποσότητα κοκαΐνης, που ήταν συσκευασμένη σε πλάκες έτοιμη προς διάθεση, έφερε ειδική σήμανση όμοια με αυτή που έφεραν τα καλούπια και οι πρέσες που κατασχέθηκαν στις 9/9 στην κατοχή της εγκληματικής οργάνωσης, σήμανση η οποία χαρακτηρίζει την ταυτότητα της ανωτέρω εγκληματικής ομάδας.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διενεργηθείσα έρευνα, εντός της υπό κατασκευή οικίας και σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου εντοπίσθηκαν μεγάλη υπόγεια υδατοδεξαμενή και υπόγειος χώρος τύπου «λαγουμιού», εντός των οποίων βρέθηκαν επιμελώς αποκρυμμένα τα κατασχεθέντα είδη.

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υπό ανέγερσης οικοδομής, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται.

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