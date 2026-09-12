Ο Πιερρακάκης κάνει διεθνή καριέρα και στις κουμπαριές

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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης όχι μόνο κάνει... διεθνή καριέρα ως πρόεδρος του Eurogroup, αλλά άρχισε και τις κουμπαριές εκτός συνόρων.

Ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ πάντρεψε στη Ρουμανία τον Ρουμάνο ομόλογό του, Αλεξάντρου Ναζάρε.

Εκτός από την πολιτική συνεργασία, Πιερρακάκης και Ναζάρε έχουν και μία δυνατή φιλική σχέση που αποφάσισαν να ενισχύσουν με μία κουμπαριά.

Ο Πιερρακάκης πάντρεψε τον 46χρονο ΥΠΟΙΚ με γνωστή τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής στη Ρουμανία, τη Μαρία Μιχάλι.

Ο Ναζάρε είναι ίδια γενιά με τον Πιερρακάκη και ανεβαίνει διαρκώς σε δημοφιλία στη Ρουμανία. Το όνομά του ακούγεται ολοένα και πιο συχνά ακόμα και για την πρωθυπουργία της χώρας. Όπως και του Πιερρακάκη ακούγεται πια έντονα για την ηγεσία της ΝΔ.