Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε την 90η ΔΕΘ - Συνομίλησε με εκθέτες και επισκέπτες (photos)

Την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου συναντήθηκε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO και εκπροσώπους των εργαζομένων.

Ο κ. Ανδρουλάκης ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της ΔΕΘ-HELEXPO, Χρήστο Τσεντεμεΐδη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ανδρέα Μαυρομμάτη και τον Γενικό Διευθυντή, Αλέξη Τσαξιρλή, για το έργο της ανάπλασης, την οικονομική και την κοινωνική της διάσταση, καθώς και για τη διατήρηση της εκθεσιακής δραστηριότητας κατά τις τρεις φάσεις της ανάπτυξης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θύμισε τη συνεπή στάση του ΠΑΣΟΚ, που στήριξε εξαρχής το αίτημα της πόλης για μία ήπια ανάπλαση, που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών και θα αναβαθμίσει τον ρόλο της Θεσσαλονίκης. Τόνισε την ανάγκη η ανάπλαση να γίνει με έναν τρόπο που θα ενισχύσει την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Εν συνεχεία, ο κ. Ανδρουλάκης περιηγήθηκε στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ και συνομίλησε με εκθέτες και επισκέπτες.

Τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συνόδευσαν βουλευτές και ευρωβουλευτές, ο Γραμματέας της ΚΠΕ, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, καθώς και τοπικά στελέχη.