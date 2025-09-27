Νέα Υόρκη: Στο επίσημο δείπνο του Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η παρουσία του ζεύγους Μητσοτάκη εντάσσεται στο πλαίσιο των πολυμερών επαφών που πραγματοποιεί η ελληνική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζονται ήδη από την προηγούμενη θητεία του Αμερικανού προέδρου, η οποία συνέπεσε με το πρώτο έτος της πρωθυπουργίας του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα, είχαν συναντηθεί στο Λευκό Οίκο στις αρχές του 2020.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στο τραπέζι παραμένει η πιθανότητα μιας νέας συνάντησης των δύο ανδρών στο Λευκό Οίκο στο εγγύς μέλλον, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.