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Νέα Υόρκη: Στο επίσημο δείπνο του Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική
10:39 - 27 Σεπ 2025

Νέα Υόρκη: Στο επίσημο δείπνο του Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, παρέστη στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Η παρουσία του ζεύγους Μητσοτάκη εντάσσεται στο πλαίσιο των πολυμερών επαφών που πραγματοποιεί η ελληνική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζονται ήδη από την προηγούμενη θητεία του Αμερικανού προέδρου, η οποία συνέπεσε με το πρώτο έτος της πρωθυπουργίας του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα, είχαν συναντηθεί στο Λευκό Οίκο στις αρχές του 2020.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στο τραπέζι παραμένει η πιθανότητα μιας νέας συνάντησης των δύο ανδρών στο Λευκό Οίκο στο εγγύς μέλλον, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

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