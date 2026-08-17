Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Αν θεωρηθεί - και ορθώς - ότι η τρέχουσα εβδομάδα μετά τον Δεκαπενταύγουστο είναι πολιτικά «νεκρή», από την επόμενη αναμένεται με βεβαιότητα ότι οι ρυθμοί θα ανεβούν.

Σύντομα όλα και όλοι θα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ, εν αναμονή των όσων θα εξαγγείλει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί κι έπειτα το προεκλογικό παιχνίδι θα έχει ανοίξει και τα μηχανάκια των δημοσκόπων θα πάρουν φωτιά.

Κατά πληροφορίες, οι μετρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση του καλοκαιριού. Τα πρώτα τους ευρήματα λέγεται ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον έως και εκπλήξεις, ειδικά για το πώς προχωρούν ή πώς έχουν «λαχανιάσει» τα νέα κόμματα. Το σίγουρο είναι ότι νέα πολιτική περίοδος δεν θα είναι αδιάφορη…