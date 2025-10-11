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Να μπει τέλος στην απαξίωση των στρατιωτικών από τον κ. Δένδια
Πολιτική
17:20 - 11 Οκτ 2025

Να μπει τέλος στην απαξίωση των στρατιωτικών από τον κ. Δένδια

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Ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, σχολίασε τη μαζική διαμαρτυρία των στρατιωτικών, χαρακτηρίζοντάς την «κραυγή αγωνίας» απέναντι στην πολιτική απαξίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων από τον υπουργό Άμυνας. 

Ο Μιχάλης Κατρίνης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, με τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες, αποδυναμώνει τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, εγκλωβίζει στελέχη στους ίδιους βαθμούς, αδικεί τους υπαξιωματικούς και αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες τους. Επισήμανε την έλλειψη λύσεων σε ζητήματα όπως το στεγαστικό και τα Μετοχικά Ταμεία, καθώς και την εμπορευματοποίηση των στρατιωτικών νοσοκομείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Νίκο Δένδια για αποστρατείες χωρίς σχεδιασμό και για τη μείωση ενδιαφέροντος στις στρατιωτικές σχολές. Ο κ. Κατρίνης τόνισε ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο της αμυντικής ισχύος της χώρας και κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει την απαξίωσή του.

«’Η εντυπωσιακή σημερινή κινητοποίηση των στρατιωτικών, μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση μετά από πάρα πολλά χρόνια, αποτελεί κραυγή αγωνίας και έντονη αντίδραση απέναντι στην συνεχή πολιτική απαξίωσης που βιώνει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της η κυβέρνηση αποδομεί τη ραχοκοκαλιά των Ενόπλων Δυνάμεων. Εγκλωβίζει στελέχη για δεκαετίες στον ίδιο βαθμό, δημιουργεί ένα άδικο και χωρίς λογική σώμα Υπαξιωματικών, θεσπίζει περιορισμούς στα δικαιώματα των στρατιωτικών, αντιμετωπίζει τους αποφοίτους ΑΣΣΥ ως προσωπικό δεύτερης κατηγορίας, ενώ αγνοεί πλήρως τις πραγματικές ανάγκες τους.

Η κυβέρνηση επιμένει σε ασαφείς μισθολογικές παρεμβάσεις που ευνοούν συγκεκριμένους, την ίδια στιγμή που αφήνει στο περιθώριο τον κορμό του στρατεύματος. Δεν δίνει λύση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, στραγγαλίζει τα Μετοχικά Ταμεία, εμπορευματοποιεί τα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Και ενώ ο επικοινωνιακός σχεδιασμός του κ. Δένδια φαίνεται να περιορίζεται στις αψυχολόγητες μαζικές αποστρατείες έμπειρων αξιωματικών και το κλείσιμο στρατοπέδων χωρίς σχεδιασμό, συνεχίζεται το μαζικό κύμα παραιτήσεων, ενώ μειώνεται διαρκώς το ενδιαφέρον για τις στρατιωτικές σχολές και τις θέσεις επαγγελματιών οπλιτών.

Με τις πολιτικές αυτές η κυβέρνηση αποδυναμώνει το πιο πολύτιμο όπλο της χώρας: το ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί το τεχνολογικό άλμα και τα σύγχρονα οπλικά συστήματα είναι απαραίτητα όσο ποτέ σήμερα, αλλά το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο συντελεστής ισχύος της μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων και ο εγγυητής της αποτρεπτικής δύναμης της Ελλάδας.

Η συνεχής απαξίωση αυτού του δυναμικού από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και την κυβέρνηση πρέπει να λάβει τέλος. Για το ΠΑΣΟΚ, η αμυντική ισχύς της χώρας ξεκινά και τελειώνει με τους ανθρώπους που υπηρετούν την πατρίδα».

Τελευταία τροποποίηση στις 11/10/2025 - 17:18
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