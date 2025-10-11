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Τραγωδία στη Σαντορίνη: 6χρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου - Τρεις συλλήψεις
Ειδήσεις
17:15 - 11 Οκτ 2025

Τραγωδία στη Σαντορίνη: 6χρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου - Τρεις συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα της Θήρας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία, όπου ένα αγοράκι μόλις 6 ετών έχασε τη ζωή του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου,  περίπου στις 11 το πρωί.

Το παιδί, που βρισκόταν στο νησί μαζί με τους γονείς του ως μέλος οργανωμένου γκρουπ τουριστών από την Ινδία, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, με το προσωπικό του ξενοδοχείου και λουόμενους να προσπαθούν να ανασύρουν το αγοράκι και να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, το παιδί δεν κατάφερε να επανέλθει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε το άτυχο παιδί στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, που προχώρησε στην σύλληψη του 38χρονου διευθυντή του ξενοδοχείου και του 37χρονου υπευθύνου της πισίνας και πιστοποιημένου ναυαγοσώστη, που εκείνη την χρονική στιγμή βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του ξενοδοχείου.

Οι δύο άντρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του πατέρας του παιδιού για έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/10/2025 - 17:16
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