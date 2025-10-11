ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
MIT: Λέει «όχι» στην πρόταση Τραμπ για ομοσπονδιακή χρηματοδότηση με αντάλλαγμα περιορισμούς στην ακαδημαϊκή ελευθερία
Ειδήσεις
15:50 - 11 Οκτ 2025

MIT: Λέει «όχι» στην πρόταση Τραμπ για ομοσπονδιακή χρηματοδότηση με αντάλλαγμα περιορισμούς στην ακαδημαϊκή ελευθερία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) απέρριψε πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία προσέφερε προνομιακή πρόσβαση σε ομοσπονδιακά κονδύλια με αντάλλαγμα την υιοθέτηση σειράς πολιτικών περιορισμών που θεωρούνται περιοριστικές για την ελευθερία της έκφρασης και την ανεξαρτησία των πανεπιστημίων.

Σε επιστολή προς την υπουργό Παιδείας των ΗΠΑ, Λίντα ΜακΜάχον, η πρόεδρος του MIT, Σάλι Κόρνμπλουθ, τόνισε ότι το λεγόμενο «Σύμφωνο για την Ακαδημαϊκή Αριστεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση» περιλαμβάνει αρχές με τις οποίες το MIT διαφωνεί, καθώς ζητούν περιορισμούς στην ελεύθερη έκφραση, έλεγχο των ξένων φοιτητών και περιορισμό στην ποικιλομορφία των campus.

Η πρόταση απαιτούσε μεταξύ άλλων:

  1. Χρήση τυποποιημένων εξετάσεων για εισαγωγές.
  2. Περιορισμό των ξένων φοιτητών στο 15% και το 5% ανά χώρα.
  3. Έλεγχο για «εχθρικές προς τις ΗΠΑ διαθέσεις» και αναφορά περιπτώσεων απειθαρχίας στις ομοσπονδιακές αρχές.
  4. Δημιουργία περιβάλλοντος όπου οι συντηρητικές ιδέες θα εκφράζονται ελεύθερα.
  5. Υποχρέωση επιστροφής ομοσπονδιακών κονδυλίων και ιδιωτικών δωρεών σε περίπτωση παραβίασης όρων.

Η Κόρνμπλουθ απάντησε ότι το MIT ήδη εφαρμόζει δικά του κριτήρια εισαγωγής, προάγει τον διάλογο και την ελεύθερη έκφραση, και το ποσοστό διεθνών φοιτητών είναι μόνο 10%. «Επιλέγουμε αυτές τις αξίες γιατί είναι σωστές και υποστηρίζουν την αποστολή μας», τόνισε, προσθέτοντας ότι η πρόταση «έρχεται σε αντίθεση με την αρχή ότι η επιστημονική χρηματοδότηση πρέπει να βασίζεται στην επιστημονική αξία».

Ανάλογες προτάσεις στάλθηκαν και σε άλλα κορυφαία πανεπιστήμια, όπως το Μπράουν, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και το Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε τοπικό πανεπιστήμιο υπογράψει τη συμφωνία θα χάσει δισεκατομμύρια σε πολιτειακή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των Cal Grants, δηλώνοντας: «Η Καλιφόρνια δεν θα χρηματοδοτήσει ιδρύματα που ξεπουλούν την ακαδημαϊκή ελευθερία τους».

Η απόφαση του MIT έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων συγκρούσεων με την κυβέρνηση Τραμπ για περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και υποστηρίζει τη σημασία της ανεξάρτητης σκέψης και του ανοιχτού ανταγωνισμού στην επιστήμη και την καινοτομία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στη Σαντορίνη: 6χρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου - Τρεις συλλήψεις
Ειδήσεις

Τραγωδία στη Σαντορίνη: 6χρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου - Τρεις συλλήψεις

Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: Πώς γίνεται να έχουν δίκιο τόσο ο κ. Βορίδης όσο και ο κ. Βάρρας;
Πολιτική

Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: Πώς γίνεται να έχουν δίκιο τόσο ο κ. Βορίδης όσο και ο κ. Βάρρας;

Θεοδωρικάκος: Η δημοκρατία μας είναι ισχυρή με τη συμμετοχή και τη συνοχή της κοινωνίας
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Η δημοκρατία μας είναι ισχυρή με τη συμμετοχή και τη συνοχή της κοινωνίας

Κατρακυλάει η αγορά crypto καθώς ο Τραμπ κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας - Απώλειες $900 δισ.
Νομίσματα

Κατρακυλάει η αγορά crypto καθώς ο Τραμπ κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας - Απώλειες $900 δισ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ
Ειδήσεις

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις
Ειδήσεις

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε
Ειδήσεις

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι
Ειδήσεις

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φορολογία
29/07/2026 - 08:09

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στο ψηφιακό δίχτυ της ΑΑΔΕ και οι μικρές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 23:50

Κρίση στα «μεγάλα ονόματα» της Γερμανίας: Περικοπές - σοκ σε Porsche και Audi

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 23:28

Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες - H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:25

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

Οικονομία
28/07/2026 - 23:10

«Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος»: Η πρόταση Πιερρακάκη για 6G, AI και νέο ταμείο επενδύσεων

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:03

Σεισμός στην Ιαπωνία: Αναφορές για πολλούς νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο

Πολιτική
28/07/2026 - 22:55

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:50

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Εκκενώθηκαν 5 οικισμοί

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:48

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:47

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σκιάθου

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:35

Χριστοδουλίδης: Ικανοποίηση για την επαφή με Γκουτέρες - Προσδοκίες θετικά μηνύματα στο Κυπριακό

Magazino
28/07/2026 - 22:30

LVMH: Επιστροφή στην ανάπτυξη για Louis Vuitton, Dior & Tiffany – Τι αγοράζουν τώρα οι Fashion Lovers

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:20

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα

Ειδήσεις
28/07/2026 - 21:59

Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβοι για πετρέλαιο στα $150

Πολιτική
28/07/2026 - 21:30

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

Πολιτική
28/07/2026 - 21:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 21:15

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Magazino
28/07/2026 - 21:00

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 20:59

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/07/2026 - 20:45

Enaon: Επένδυση ενός δισ. ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:30

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Ναυτιλία
28/07/2026 - 20:29

ΠΕΝΕΝ: Έληξε η απεργία στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:12

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:05

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 19:52

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:45

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Εργασιακά
28/07/2026 - 19:30

e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/07/2026 - 19:14

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:11

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 18:59

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΝΕΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ