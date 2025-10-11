MIT: Λέει «όχι» στην πρόταση Τραμπ για ομοσπονδιακή χρηματοδότηση με αντάλλαγμα περιορισμούς στην ακαδημαϊκή ελευθερία

Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) απέρριψε πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία προσέφερε προνομιακή πρόσβαση σε ομοσπονδιακά κονδύλια με αντάλλαγμα την υιοθέτηση σειράς πολιτικών περιορισμών που θεωρούνται περιοριστικές για την ελευθερία της έκφρασης και την ανεξαρτησία των πανεπιστημίων.

Σε επιστολή προς την υπουργό Παιδείας των ΗΠΑ, Λίντα ΜακΜάχον, η πρόεδρος του MIT, Σάλι Κόρνμπλουθ, τόνισε ότι το λεγόμενο «Σύμφωνο για την Ακαδημαϊκή Αριστεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση» περιλαμβάνει αρχές με τις οποίες το MIT διαφωνεί, καθώς ζητούν περιορισμούς στην ελεύθερη έκφραση, έλεγχο των ξένων φοιτητών και περιορισμό στην ποικιλομορφία των campus.

Η πρόταση απαιτούσε μεταξύ άλλων:

Χρήση τυποποιημένων εξετάσεων για εισαγωγές. Περιορισμό των ξένων φοιτητών στο 15% και το 5% ανά χώρα. Έλεγχο για «εχθρικές προς τις ΗΠΑ διαθέσεις» και αναφορά περιπτώσεων απειθαρχίας στις ομοσπονδιακές αρχές. Δημιουργία περιβάλλοντος όπου οι συντηρητικές ιδέες θα εκφράζονται ελεύθερα. Υποχρέωση επιστροφής ομοσπονδιακών κονδυλίων και ιδιωτικών δωρεών σε περίπτωση παραβίασης όρων.

Η Κόρνμπλουθ απάντησε ότι το MIT ήδη εφαρμόζει δικά του κριτήρια εισαγωγής, προάγει τον διάλογο και την ελεύθερη έκφραση, και το ποσοστό διεθνών φοιτητών είναι μόνο 10%. «Επιλέγουμε αυτές τις αξίες γιατί είναι σωστές και υποστηρίζουν την αποστολή μας», τόνισε, προσθέτοντας ότι η πρόταση «έρχεται σε αντίθεση με την αρχή ότι η επιστημονική χρηματοδότηση πρέπει να βασίζεται στην επιστημονική αξία».

Ανάλογες προτάσεις στάλθηκαν και σε άλλα κορυφαία πανεπιστήμια, όπως το Μπράουν, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και το Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε τοπικό πανεπιστήμιο υπογράψει τη συμφωνία θα χάσει δισεκατομμύρια σε πολιτειακή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των Cal Grants, δηλώνοντας: «Η Καλιφόρνια δεν θα χρηματοδοτήσει ιδρύματα που ξεπουλούν την ακαδημαϊκή ελευθερία τους».

Η απόφαση του MIT έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων συγκρούσεων με την κυβέρνηση Τραμπ για περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και υποστηρίζει τη σημασία της ανεξάρτητης σκέψης και του ανοιχτού ανταγωνισμού στην επιστήμη και την καινοτομία.