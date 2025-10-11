Λεκορνί: Υπό ασφυκτική πίεση ενόψει της 48ωρης προθεσμίας για τον προϋπολογισμό

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ξεκίνησε το δεύτερο πέρασμά του από τη θέση του πρωθυπουργού της Γαλλίας μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας το Σάββατο, καθώς καλείται να σχηματίσει νέο υπουργικό συμβούλιο και να παρουσιάσει τον προϋπολογισμό έως τη Δευτέρα, ενώ οι πολιτικοί του αντίπαλοι έχουν δεσμευθεί να ρίξουν την κυβέρνησή του.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανδιόρισε τον στενό του σύμμαχο αργά την Παρασκευή, μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Λεκορνί είχε παραιτηθεί, δηλώνοντας πως δεν υπήρχε τρόπος να σχηματιστεί κυβέρνηση ικανή να περάσει τον περιορισμένο προϋπολογισμό του 2026 από το βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο.

Οι 27 ημέρες που παρέμεινε στην πρωθυπουργία τον καθιστούν τον πιο βραχύβιο πρωθυπουργό στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας, ωστόσο δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτή τη φορά θα παραμείνει περισσότερο.

Η απόφαση του Μακρόν να τον επαναφέρει εξόργισε τους σφοδρότερους αντιπάλους του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η μόνη διέξοδος από τη βαθύτερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών είναι η προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών ή ακόμη και η παραίτηση του προέδρου. Κόμματα της Αριστεράς, της άκρας Αριστεράς και της άκρας Δεξιάς δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν πρόταση μομφής κατά του Λεκορνί, αφήνοντάς τον να εξαρτάται από τη στάση των Σοσιαλιστών, οι οποίοι προς το παρόν τηρούν σιωπή.

Ο Λεκορνί βρίσκεται μπροστά σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. Μέχρι τη Δευτέρα οφείλει να παρουσιάσει το σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό, πρώτα στο υπουργικό συμβούλιο και την ίδια ημέρα στο κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι, τουλάχιστον, πρέπει να έχουν διοριστεί έως τότε οι υπουργοί Οικονομικών, Προϋπολογισμού και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ούτε τα Ηλύσια Πεδία ούτε το γραφείο του Λεκορνί έδωσαν άμεσα ενδείξεις για το πότε θα ανακοινωθεί το νέο υπουργικό συμβούλιο ή ποιοι θα το στελεχώσουν.

Σε ανάρτησή του στο Χ (Twitter) την Παρασκευή, ο Λεκορνί ανέφερε ότι όποιος ενταχθεί στην κυβέρνησή του θα πρέπει να εγκαταλείψει κάθε προσωπική φιλοδοξία να διαδεχθεί τον Μακρόν στις εκλογές του 2027, μια αναμέτρηση που έχει πυροδοτήσει αστάθεια στις αδύναμες κυβερνήσεις μειοψηφίας και στο διχασμένο κοινοβούλιο. Υποσχέθηκε ένα υπουργικό συμβούλιο «ανανέωσης και ποικιλομορφίας».

Ο ίδιος δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες του σχεδίου προϋπολογισμού, αλλά μετά την παραίτησή του είχε δηλώσει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα πρέπει να μειωθεί μεταξύ 4,7% και 5% του ΑΕΠ το επόμενο έτος, υψηλότερο από τον στόχο 4,6% που είχε θέσει ο προκάτοχός του. Το φετινό έλλειμμα εκτιμάται στο 5,4%.

Παραμένει αβέβαιο τι θα πράξει σχετικά με την κατάργηση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του Μακρόν και την επιβολή φόρου στους δισεκατομμυριούχους, δύο μέτρα που οι Σοσιαλιστές είχαν θέσει ως όρο για να στηρίξουν την αδύναμη κυβέρνηση μειοψηφίας.