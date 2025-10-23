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Κέλλας: Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δεν σχετίζονται με πολιτικές ευθύνες
Πολιτική
15:01 - 23 Οκτ 2025

Κέλλας: Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δεν σχετίζονται με πολιτικές ευθύνες

Reporter.gr Newsroom
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Σε ραδιοφωνική του παρέμβαση την Πέμπτη (23/10), ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα που έχουν προκύψει με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων, αποδίδοντάς τες στην αναστάτωση που έχει προκαλέσει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Κέλλας διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές προχωρούν σταδιακά, με σειρά καταβολών τις επόμενες ημέρες, ενώ προανήγγειλε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στα μέσα Νοεμβρίου, ύψους έως και 600 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει για πρώτη φορά το «μέτρο 23», με στόχο τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από την περσινή δύσκολη χρονιά.

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός έκανε λόγο για «διακομματική υπόθεση», σημειώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί πολιτικές ευθύνες, χωρίς ωστόσο να αποκλείει νέες αποκαλύψεις στο μέλλον. Τέλος, σχολιάζοντας το ζήτημα που προέκυψε με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, διευκρίνισε ότι η ευθύνη της φύλαξης ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ ο καθαρισμός αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου Αθηναίων, τον οποίο κατηγόρησε πως «για πολιτικούς λόγους περί άλλα τυρβάζει».

Μεταξύ άλλων, τόνισε στα Παραπολιτικά:

Υπάρχουν πράγματι καθυστερήσεις αλλά δεν σχετίζονται

«Υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, πολλές πληρωμές οι οποίες έπρεπε να γίνουν μέχρι 31 Ιουνίου δεν έχουνε γίνει λόγω της αναστάτωσης που υπάρχει με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την περασμένη εβδομάδα έχουν γίνει δύο πληρωμές, μια πληρωμή στα νησιά του Αιγαίου που πληρώθηκαν η μαστίχα της Χίου και η πατάτα της Νάξου γύρω στο 1,5 εκ. €, στη συνέχεια είχαμε την πληρωμή των παλαιών βιολογικών προγραμμάτων βιολογικής παραγωγής και μελισσοκομίας, δεν πληρώθηκε η βιολογική κτηνοτροφία, και θα έχουμε αύριο την πληρωμή για τα ακαλλιέργητα χωράφια λόγω φερτών υλικών ύψους 12 εκ. καθώς επίσης και την ενίσχυση για τις ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους όλης της χώρας λόγω του μακροχρόνιου εγκλεισμού οι οποίες είναι μέχρι 63 εκ. και θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδος η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο».

Πρώτα έλεγχος μετά πληρωμές

«Στις 20 Οκτωβρίου έκλεισε το ΟΣΔΕ περίπου ένα μήνα μετά το κλείσιμο του ΟΣΔΕ γίνεται η πληρωμής της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, το 70% της βασικής ενίσχυσης. Γύρω στις 20 Νοεμβρίου θα έχουμε την προκαταβολή της πληρωμής της βασικής ενίσχυσης, είναι ένα ποσό γύρω 550 με 600 εκ. σε όλο τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της χώρας και περίπου 15 μέρες μετά θα πληρωθεί από τον ΕΛΓΑ η προκαταβολή για τις ζημιές που έγιναν την άνοιξη από την παγωνιά. Και ακολουθεί το μέτρο 23 το οποίο για πρώτη φορά το εφαρμόζουμε ως κυβέρνηση και ως υπουργείο όπου με περικοπές από προγράμματα ή από χρήματα που περίσσεψαν από άλλα προγράμματα θα δοθούνε για ενίσχυση του αγροτικού κόσμου για το λόγο ότι η περσινή χρονιά ήταν πολύ κακή και από απόψεως παραγωγής αλλά και από απόψεως τιμών».

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σίγουρα διακομματικό. Υπάρχουν πράσινοι, υπάρχουν γαλάζιοι και δεν ξέρω τι άλλο θα βγει στη συνέχεια.

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες

Με αυτά που έχουμε διαπιστώσει μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κάπου πολιτικές ευθύνες όμως δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει στη συνέχεια».

Για τον Άγνωστο στρατιώτη

«Η προεδρική φρουρά συνεπώς και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που φυλάσσεται από την προεδρική φρουρά υπάγεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το καθάρισμα και το σφουγγάρισμα είναι αρμοδιότητα του δήμου Αθηναίων ο οποίος δήμος Αθηναίων για πολιτικούς λόγους περί άλλα τυρβάζει».

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