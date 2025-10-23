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Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαζικές συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις – Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08:50 - 23 Οκτ 2025

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαζικές συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις – Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι καταθέσεις 34 από τους 37 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εκμεταλλευόταν παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων απλοί εργαζόμενοι όπως σερβιτόροι, μάγειρες και DJ, εμφανίζονταν ως αγρότες και λάμβαναν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα χωράφια και ζώα. Η μεταγωγή τους στην Αθήνα έχει ήδη ξεκινήσει, όπου θα βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και 8 πολυτελή οχήματα σε αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, γνωστό με το παρατσούκλι «Φραπές». Φέρεται ότι δήλωνε πλασματικές εκτάσεις για να εισπράττει παράνομα επιδοτήσεις, τις οποίες απέκρυπτε από το Πόθεν Έσχες. Ο φάκελος έχει σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και το Ελεγκτικό Συνέδριο για περαιτέρω έλεγχο.

Έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε 170 από τα 225 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις και φορολογικές παραβάσεις σε πάνω από το 50% των περιπτώσεων, με πρόστιμα που ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ότι έχουν εντοπιστεί συνολικά 324 άτομα που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις, με συνολική ζημία που υπερβαίνει τα 19,6 εκατομμύρια ευρώ για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Το κύκλωμα είχε δύο βασικούς «εγκεφάλους»: έναν 38χρονο πρώην υπάλληλο ΚΥΔ στα Γιαννιτσά, που εμφανιζόταν ως αγρότης και διακινούσε παράνομα χρήματα μέσω της συζύγου του, και έναν 36χρονο γεωπόνο που εργάζονταν σε ΚΥΔ του Ηρακλείου Κρήτης και είχε δικό του γραφείο μελετών, όπου βοηθούσε στην ένταξη αγροτών σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο πρώτος αναλάμβανε να βρει ανύπαρκτα ή μη δηλωμένα χωράφια και να τα δηλώνει με πλαστά δικαιολογητικά, ενώ ο δεύτερος οργάνωνε τη σύνδεση εκτάσεων με ψεύτικους παραγωγούς, διαμοιράζοντας τα παράνομα κέρδη.

Τα μέλη της οργάνωσης εμφάνιζαν υπερβολικό αριθμό ζώων και δήλωναν εικονικά χωράφια προκειμένου να λάβουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Χρησιμοποιούσαν εικονικά τιμολόγια και πολύπλοκες τραπεζικές συναλλαγές για να ξεπλένουν τα χρήματα, τα οποία επενδύονταν σε πολυτελή αυτοκίνητα, ταξίδια και ακίνητα, δημιουργώντας παράνομη οικονομική ευμάρεια.

Στην ποινική δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 125 κατηγορούμενοι που έλαβαν επιδοτήσεις την περίοδο 2018-2024, εκ των οποίων οι 42 θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι 37 συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αττική και Ηράκλειο.

Οι δικηγόροι των συλληφθέντων δήλωσαν ότι οι πελάτες τους αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα.

Η υπόθεση αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λυμαίνεται τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα και αναμένεται να αποτελέσει παράδειγμα για μελλοντικές έρευνες και αυστηρότερους ελέγχους στα ΚΥΔ.

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