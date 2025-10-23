Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Τυχεροπούλου: Κάποιοι θέλησαν να με κάνουν να σωπάσω – «Καρφιά» για Μπαμπασίδη, Αυγενάκη και «Φραπέ»

Σε εξέλιξη βρίσκεται, την Πέμπτη (23/10), η κατάθεση της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, με την ίδια να καταγγέλλει πως κάποιοι «θέλησαν να την κάνουν να σωπάσει» και να κάνει λόγο για «λάσπη» και «σπίλωση» του ονόματός της, για «να εξυπηρετηθούν συμφέροντα».

Σαφείς αιχμές για τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Κυριάκο Μπαμπασίδη, άφησε η κα Τυχεροπούλου, λέγοντας ότι η διοίκησή του «διέχεε φόβο στον Οργανισμό», ενώ αναφορικά με τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές») είπε πως εμφανιζόταν ως «παράγοντας» στον Οργανισμό.

«Είχε φτάσει στο σημείο να βρει το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού μου. Μίλησε με τα παιδιά μου», είπε χαρακτηριστικά η κα Τυχεροπούλου, αναφερόμενη στον Γιώργο Ξυλούρη.

Ως «μαύρο πρόβατο» στον Οργανισμό χαρακτήρισε τον εαυτό της η κα Τυχεροπούλου, καταθέτοντας πως δέχτηκε «αφόρητη πίεση» για τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Ανέφερε, δε, χαρακτηριστικά πως κι άλλοι συνάδελφοι της είχαν δεχτεί πιέσεις, αλλά η ίδια είχε δεχτεί τις μεγαλύτερες, καθώς μάλλον αποτελούσε μεγαλύτερη απειλή, ενώ έκανε λόγο για «διαρκές κυνηγητό», το οποίο βίωσε σαν «βασανιστήριο». «Κάθε πράγμα που απαντούσα, εφεύρισκαν ένα καινούργιο για να με κατηγορήσουν», είπε ακόμη, μιλώντας ανοιχτά περί μεθόδευσης εναντίον της.

Εξίσου ενδεικτική της κατάστασης είναι και η αναφορά της πως ακόμη και σήμερα στον Οργανισμό επικρατεί «κλίμα φόβου», ενώ είπε ότι το παράδειγμά της «χρησιμοποιήθηκε για να κλείσουν τα στόματα».

«Έστειλα σημείωμα» για τα ΑΦΜ που είχαν ευρήματα

Όσον αφορά τα ύποπτα ΑΦΜ, η κα Τυχεροπούλου είπε πως έστειλε σημείωμα και στο οποίο έγραφε «πως τα εν λόγω ΑΦΜ έχουν ευρήματα και καλώς δεσμεύτηκαν και πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία ελέγχου».

Έπρεπε να το καταπιώ αυτό το σημείωμα για να πληρωθεί ο Ξυλούρης. Ο Μπαμπασίδης παρέπεμπε σε εμένα τον Ξυλούρη, ο οποίος με έπαιρνε και με πίεζε για να το αποσύρω για να πληρωθεί. Στη συνέχεια πληρώθηκαν τα ΑΦΜ μόνο με ζωικό κεφάλαιο», δήλωσε.

Υποστήριξε, ακόμη, πως ο Κυριάκος Μπαμπασίδης «δεν είχε διάθεση ούτε να την ακούει ούτε να την βλέπει» και σημείωσε ότι ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού δεν επιθυμούσε η ίδια να επικοινωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο και πως είχε παρέμβει τηλεφωνικώς ώστε να μην καταθέσει στην Οικονομική Εισαγγελία.

Λίγο αργότερα, σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου (που αντικατέστησε τον εισηγητή της Πλεύσης Ελευθερίας, κ. Καζαμία), είπε: «Σίγουρα ο κ. Μπαμπασίδης εξυπηρετούσε τις ανάγκες του κ. Ξυλούρη, αφού αυτή ήταν πίεση», το να «ξεπαγώσουν» δηλαδή συγκεκριμένα ΑΦΜ.

Σωστά πληρώθηκε η 72χρονη από την Κοζάνη

Όσον αφορά την 72χρονη από την Κοζάνη, η κα Τυχεροπούλου είπε πως ορθώς έγινε η πληρωμή της και συμπλήρωσε: «Λυπάμαι πολύ για όσους ταλαιπωρήθηκαν, επειδή είναι πραγματικοί γεωργοί. Προκειμένου να χτυπήσουν εμένα βάζουν σε ταλαιπωρία ανθρώπους που δεν φταίνε».

«Όχι, δεν έχω ευθύνη», υποστήριξε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, όταν ρωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, για το εάν έγιναν πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ.

Αναφορικά με τον «Φραπέ» δήλωσε πως δεν είχε ελέγξει η ίδια το ΑΦΜ του, ωστόσο γνωρίζει ότι «βρέθηκε να πληρώθηκε, ενώ ήταν στις δεσμεύσεις», αφήνοντας αιχμές στη διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλα Κουρμέντζα.

Τι συνέβη με τα 99 ΑΦΜ

Η κα Τυχεροπούλου είπε: «Τα ευρήματα ήταν συγκλονιστικά. Αυτό που έβλεπα ήταν μεγάλο. Στην έκθεσή μου έγραφα για κυκλικές μισθώσεις. Για πραγματικό τζόκερ. Για μια κλειστή ομάδα από συγκεκριμένη περιοχή ή ΚΥΔ. Μιλούσα για σοβαρές παρατυπίες και συστηματική απάτη. Από φόβο δεν ήθελα η έκθεση να δοθεί ανοιχτή, αλλά κλειστή στον κύριο Βάρρα».

Ακόμη, η ίδια υποστήριξε πως οι πρώην υπουργοί γνώριζαν την κατάσταση.

«Και ο Αυγενάκης τα ήξερε. Μια φορά τον είχα δει όταν ανέλαβε. Και μου είπε πως “ούτε με ξέρει κι ούτε θέλει να με μάθει”. Ο Τσιάρας μου είχε πει: “εάν υπογράψω την απόσπασή σας, είναι σαν να δικαιώνεστε”. Τον κύριο Βορίδη δεν τον είχα ενημερώσει, δεν είχαμε συνεργαστεί», σημείωσε.

Επιπλέον, σημείωσε ότι «οι επισκέψεις του Ξυλούρη πύκνωσαν με την ανάληψη των καθηκόντων του Αυγενάκη», ενώ επανερχόμενη στον Κώστα Τσιάρα λίγο αργότερα, ανέφερε: «Είχα τη διαβεβαίωση του κ. Τσιάρα ότι θα την υπογράψει την απόσπαση, ασχέτως που μετά έκανε άλλα».

Το ζωικό κεφάλαιο της Κρήτης: Κατέγραφαν μέσα σε μία μέρα μέχρι και 2.500 αιγοπρόβατα

Αποκαλυπτική ήταν η κα Τυχεροπούλου και σχετικά με τον τρόπο καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη, λέγοντας ότι το ζωικό κεφάλαιο διογκώθηκε τεχνητά, αφού «μέσα σε μία ημέρα είχαν φτάσει να καταγράφουν μέχρι και 2.500 αιγοπρόβατα».

Από το 2015 έως το 2019 ο αριθμός των ζώων αυξήθηκε κατά 1.500.000, δηλαδή περίπου 300.000 ζώα ετησίως ή 800 ημερησίως, όπως εξήγησε.

«Δήλωσαν ως βοσκότοπο ολόκληρο βουνό στη Τζιά, θέμα που το πήγε ο κ. Βάρρας στη δικαιοσύνη», είπε ακόμη η κα Τυχεροπούλου. Σημείωσε, δε, ότι ο επόμενος πρόεδρος, ο κ. Παπάς, της ζήτησε να παραδώσει τους ελέγχους της.

Παράλληλα, για την περίοδο Σημανδράκου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με υπουργό τον κ. Γεωργαντά, είπε ότι ο οργανισμός κατάφερε να προχωρήσει σε πληρωμές με τη βοήθεια του κυβερνητικού νέφους και με ίδιες δυνάμεις, χωρίς τεχνικό σύμβουλο.

Η καθαίρεση και η ντουλάπα με τα προσωπικά αντικείμενα

Αναφερόμενη στην «καθαίρεσή» της και το άνοιγμα του φοριαμού της από τη διοίκηση Μπαμπασίδη, είπε ότι μέσα είχε μόνο προσωπικά έγγραφα, τον υπολογιστή της και ζωγραφιές των παιδιών της και ήταν κλειδωμένος με ένα λουκετάκι για βαλίτσες. Αργότερα διαπίστωσε ότι κάποιος είχε βάλει στο ντουλάπι της ένα τεράστιο λουκέτο, ενώ κλήθηκε να παραδώσει το περιεχόμενο του σε μια εξευτελιστική διαδικασία.

«Ήξερα ότι μέσα εκεί ήταν μόνο προσωπικά πράγματά μου, και προσωπική δουλειά. Τίποτα που να αφορά τον εσωτερικό έλεγχο. Ήξερα ότι τέτοιου είδους διαδικασίες, πρώτη φορά επάνω μου εφαρμόζονταν…», είπε η μάρτυς, δηλώνοντας πως «απολύτως τίποτα από το περιεχόμενο της ντουλάπας – ούτε καν οι ζωγραφιές των παιδιών μου – δεν είναι στην κατοχή μου».

Γιατί απομακρύνθηκαν Βάρρας και Σημανδράκος

Η κα Τυχεροπούλου κατέθεσε πως οι πρώην πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ κκ. Βάρρας και Σημανδράκος «άλλαξαν γιατί προσπάθησαν να περιορίσουν την έκταση της απάτης». Ο κ. Βάρρας έκανε προσπάθειες εξορθολογισμού και κάθαρσης του Οργανισμού, όπως είπε, ενώ αναφορικά με τον κ. Σαλάτα είπε πως δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις.

Σημείωσε, βέβαια, ότι όταν πήγε να συναντήσει τον κ. Σαλάτα για να τον συγχαρεί (για την ανάληψη των καθηκόντων του), κατάλαβε πως δεν του ήταν ευχάριστο που την είδε. Προφασίστηκε, όπως είπε, ότι είχε κάποια δουλειά και έφυγε βιαστικά.

Επανέλαβε, δε, για μία ακόμη φορά πως οι πιέσεις προς το πρόσωπό της αυξήθηκαν μετά τον Μάιο του 2023 και σημείωσε πως από όταν υπουργοποιήθηκε ο Λευτέρης Αυγενάκης ήταν η πολύ έντονη πίεση. «Εκεί υπήρχε απόβαση Κρητικών στον Οργανισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θεωρώ απίθανο να μην είχαν αντιληφθεί οι υπουργοί ότι υπήρχε πρόβλημα

Ερωτηθείσα εάν κατά την εκτίμησή της, οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης γνώριζαν για την κατάσταση που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε πως «από τη στιγμή που άλλαζαν οι πρόεδροι του Οργανισμού με αυτόν τον τρόπο, θεωρώ απίθανο να μην είχαν αντιληφθεί οι υπουργοί ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα».

Σε σχέση, δε, με το εάν επαρκεί το προσωπικό του Οργανισμού, απάντησε: «Υπάρχει ένα σύστημα που επισταμένα κρατάει σε αδράνεια τις δυνάμεις του Οργανισμού για να φαίνεται ότι υπάρχει διαρκής ανάγκη στήριξης από εξωτερικό τεχνικό σύμβουλο. Προσωπικά διαφωνώ με αυτό.»

Δεν με κάλεσαν από το ελληνικό κράτος

Από την Πλεύση Ελευθερίας, τη θέση του εισηγητή του κόμματος, κ. Καζαμία, πήρε η κα Κωνσταντοπούλου, η οποία ευχαρίστησε την Παρασκευή Τυχεροπούλου για την παρουσία της στην Εξεταστική, τονίζοντας πως η δημοσιότητα που έχει πάρει η υπόθεση στην ουσία την προστατεύει.

Η πρώτη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προς τη μάρτυρα ήταν εάν φοβάται για τη ζωή της, αφού έχει γίνει γνωστό – και η ίδια το επιβεβαίωσε σήμερα – πως έχει δεχτεί απειλές. Η απάντηση της κας Τυχεροπούλου ήταν καταφατική, ενώ δήλωσε πως όταν διάβασε όσα φέρεται να είπε ο «Φραπές» εναντίον της στις επισυνδέσεις, σοκαρίστηκε.

Στη συνέχεια, σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η μάρτυς απάντησε πως ουδέποτε εκλήθη θεσμικά από το ελληνικό κράτος μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, για να βοηθήσει στη διαλεύκανσή του.

«Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πιστεύω πως θα υπήρχε κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όπως και βρέθηκε στο Ειρηνοδικείο στην Κω», υποστήριξε η κα Τυχεροπούλου απαντώντας σε ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Εκατομμύρια ευρώ για εξωτερικό τεχνικό σύμβουλο και μη εκσυγχρονισμός των συστημάτων

Η κ. Τυχεροπούλου είπε πως κάθε χρόνο, μέχρι το 2021, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έδινε 1,5 εκατ. ευρώ, το 2022 τα χρήματα ήταν λιγότερα και το 2023-27 είναι μία μεγάλη σύμβαση 20 εκατ. ευρώ και μία μικρότερη γύρω στα 4 εκατ. ευρώ.

Σημείωσε, δε, ότι τα συστήματα του Οργανισμού χρειάζονται εκσυγχρονισμό, εικάζοντας – καθώς απαντούσε σε σχετική ερώτηση της κας Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ – ότι σε ένα βαθμό φαίνεται πως ο μη εκσυγχρονισμός των συστημάτων έχει συνάρτηση με το «πάρτυ» στον Οργανισμό.

«Αν κάποιος δει την εικόνα απ' έξω - με συμβάσεις με δύο εταιρείες και τεχνικούς συμβούλους - προκύπτει μία μαγική εικόνα», είπε η μάρτυς, αναφέροντας ότι κατά την γνώμη της «είναι ανεξήγητο» και «δεν έχει κάποια λογική εξήγηση» που έχουν «παγώσει» οι πληρωμές, σημειώνοντας πως «θα πρέπει κάποιος να δει τι πραγματικά συμβαίνει».

Σημείωσε, ακόμη, πως η απόφαση για το πού θα επενδύονται τα χρήματα - στα συστήματα του Οργανισμού ή σε εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους - λαμβάνεται από τον πολιτικό προϊστάμενο του Οργανισμού.

Είπα ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να αφεθεί να κάνει τη δουλειά του - Αυτό ήταν casus belli

«Στην πρώτη συνάντηση με τον κ. Αυγενάκη είπα - δυστυχώς ή ευτυχώς - ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να αφεθεί να κάνει τη δουλειά του. Αυτό ήταν casus belli, δεν έπρεπε να το έχω ξεστομίσει.», είπε η κα Τυχεροπούλου, εκτιμώντας ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ κινδυνεύει να χάσει τη διαπίστευσή του.