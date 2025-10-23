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Πνευμονική εμβολή η αιτία θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι
Ειδήσεις
14:42 - 23 Οκτ 2025

Πνευμονική εμβολή η αιτία θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι

Reporter.gr Newsroom
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Οι ιατροδικαστές εκτιμούν πως η πνευμονική εμβολή είναι η αιτία θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θα βοηθήσουν την Αστυνομία, και συγκεκριμένα το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων, να διαπιστώσει αν η νεαρή είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες, καθώς και σε ποια συγκέντρωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τις μαρτυρικές καταθέσεις, η 16χρονη ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Βγήκε έξω για να πάρει καθαρό αέρα, έκανε λίγα βήματα και ξαφνικά κατέρρευσε.

Οι πληροφορίες από το ΕΚΑΒ αναφέρουν πως στις 01:50 τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10) ειδοποιήθηκε το συντονιστικό κέντρο για το περιστατικό. Κατά την άφιξη των διασωστών, βρήκαν την κοπέλα χωρίς σφυγμό, μόνη της στο πεζοδρόμιο. Αμέσως ξεκίνησαν τις προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες συνεχίστηκαν και κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Παρά τις προσπάθειες, λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μετά από περίπου 10 ώρες, στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, ο πατέρας της 16χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, όπου κατήγγειλε το περιστατικό, προσκομίζοντας και την αναγγελία θανάτου της κόρης του.

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως δεν είχε λάβει καμία προηγούμενη ενημέρωση, τηλεφωνική ή άλλης μορφής, σχετικά με το περιστατικό, όπως δήλωσε ο πατέρας κατά την κατάθεσή του.

Από την πλευρά του, το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» εξέδωσε τη δική του ανακοίνωση το πρωί της Πέμπτης (23/10), περιγράφοντας τη διαδικασία ανάνηψης και επισημαίνοντας πως είχε ενημερώσει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για το συμβάν.

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