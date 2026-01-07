ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης για Μητσοτάκη: Επενδύει στην πόλωση, χωρίς να αντιμετωπίζει τα προβλήματα των παραγωγών
Πολιτική
14:31 - 07 Ιαν 2026

Ανδρουλάκης για Μητσοτάκη: Επενδύει στην πόλωση, χωρίς να αντιμετωπίζει τα προβλήματα των παραγωγών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κριτική προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι επενδύει στην πόλωση, χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του κόστους παραγωγής και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στη Βουλή με εκπροσώπους φορέων του αγροτικού και παραγωγικού χώρου.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Βουλή με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης, την Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κρήτης και την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε μεταξύ άλλων:

  1. Εμείς στηρίζουμε την προσπάθειά σας, διότι ζούμε σε μια εποχή πολύ μεγάλης ακρίβειας, που σαρώνει τα νοικοκυριά και δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στην παραγωγή. Και το βλέπουμε με τις αντιδράσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
  2. Ο ρόλος σας είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί εκατομμύρια συμπολίτες μας επιλέγουν εσάς για να αγοράσουν καθημερινά τα προϊόντα τους. Γνωρίζω τα αιτήματά σας.
  3. Το έχουμε πει πολλές φορές και στη Βουλή.
  4. Εμείς είμαστε κάθετα απέναντι στην οριζόντια και άδικη φορολόγηση. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι που μπορούμε να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Και αυτό δεσμευόμαστε να κάνουμε ως κυβέρνηση.
  5. Επίσης, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτά τα θέματα πρέπει να λύνονται μέσα από ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο. Διότι χωρίς κοινωνικό διάλογο βλέπουμε πού καταλήγουμε.
  6. Σήμερα ο Πρωθυπουργός επενδύει στην πόλωση, με αποτέλεσμα πολλά προβλήματα που αφορούν στο κόστος της παραγωγής αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, το χάσμα τιμών δηλαδή από το χωράφι όπου πουλάει ο παραγωγός, στην τιμή στο ράφι που βρίσκει τα προϊόντα ο καταναλωτής.
  7. Αυτή η κατάσταση που δημιουργεί μεγάλες κοινωνικές αδικίες, ανισότητες και ακρίβεια, η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να την αντιμετωπίσει. Και σε αυτό το πλαίσιο, ωφελούνται ισχυρά ολιγοπώλια, -χάνει ο παραγωγός, χάνει και ο καταναλωτής, χάνεται και εσείς-.

Στη σύσκεψη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν ο Γιώργος Νικητιάδης υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης, η Ελένη Βατσινά υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, ο Δημήτρης Μπιάγκης Γραμματέας της Κ.Ο., ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος, ο Κων/νος Γάτσιος Γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης και ο Νίκος Κογιουμτσής Γραμματέας του Τομέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/01/2026 - 15:05
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών

Χρηστίδης: Οι υπουργοί της ΝΔ έχουν αφήσει τα στιλό και κάνουν προεκλογική εκστρατεία - Εκλογές το συντομότερο
Πολιτική

Χρηστίδης: Οι υπουργοί της ΝΔ έχουν αφήσει τα στιλό και κάνουν προεκλογική εκστρατεία - Εκλογές το συντομότερο

Τσουκαλάς: Για τη ΝΔ τα σκάνδαλα είναι κανονικότητα, μας καλεί να τα συνηθίσουμε
Πολιτική

Τσουκαλάς: Για τη ΝΔ τα σκάνδαλα είναι κανονικότητα, μας καλεί να τα συνηθίσουμε

Μαρινάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε βιτρίνα» κι έγινε ΕΛΑΣ - Ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο Ανδρουλάκης
Πολιτική

Μαρινάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε βιτρίνα» κι έγινε ΕΛΑΣ - Ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο Ανδρουλάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φορολογία
20/07/2026 - 17:28

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Αναλύσεις
20/07/2026 - 17:09

Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των €650 εκατ.

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:02

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 16:56

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή 

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:46

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας

Πολιτική
20/07/2026 - 16:45

Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:41

Επίσημα στο τιμόνι της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ – Ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:39

Εθνική Τράπεζα: Βραβεύτηκε για 2η διαδοχική χρονιά ως «Best Investment Bank for Financing Solutions in Greece»

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:27

Η Ευρώπη θέλει να μπει στην πρώτη γραμμή της ΤΝ – Ο Ντράγκι πιέζει για μεταρρυθμίσεις

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:23

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια

Πολιτική
20/07/2026 - 16:19

Χρηστίδης: Οι υπουργοί της ΝΔ έχουν αφήσει τα στιλό και κάνουν προεκλογική εκστρατεία - Εκλογές το συντομότερο

Πολιτική
20/07/2026 - 16:15

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:11

Alpha Bank: Υλοποιεί το πρόγραμμα Alpha Way Change Agents Program και διευρύνει τη συνεργασία της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:04

Οι Χούθι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 16:00

Clever Point και REVOIL σε συνεργασία για την ανάπτυξη του δικτύου και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης καταναλωτών

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:58

Κικίλιας από Αμοργό: Νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης – Σχεδιάζουμε το μέλλον με επίκεντρο τις ανάγκες των νησιωτών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:54

Tο PEUGEOT 2008 διευρύνει τη γκάμα του με τον νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης Turbo 100

Οικονομία
20/07/2026 - 15:54

ΥΠΕΘΟ για Ταμείο Ανάκαμψης: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα – Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 15:51

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
20/07/2026 - 15:43

Προκλητικός Ερντογάν για την εισβολή στην Κύπρο: Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:37

Στον δρόμο για το Παρίσι: Το smart #2 ολοκληρώνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:36

30.000.000 οχήματα GAC: ένα παγκόσμιο ορόσημο που περνά και από την Ελλάδα

Πολιτική
20/07/2026 - 15:33

Τσουκαλάς: Για τη ΝΔ τα σκάνδαλα είναι κανονικότητα, μας καλεί να τα συνηθίσουμε

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 15:29

ΕΤΒΑ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών για έργα του ΤΑΑ Ελλάδα 2.0, προϋπολογισμού €50 εκατ.

Πολιτική
20/07/2026 - 15:24

Συναντήσεις Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Ανεμοδείκτης
20/07/2026 - 15:20

Η κυβερνητική αφωνία για το Άργος τα λέει όλα

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:16

Καταρρέει η κίνηση των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ

Πολιτική
20/07/2026 - 15:15

Επιστρέφει στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:13

Αμερικανική Ακτοφυλακή: Ανανέωση της συμμετοχής της Ελλάδος στην Πρωτοβουλία «QUALSHIP 21» την περίοδο 2026-2027

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:06

PCT: Διπλή διάκριση για την υπεύθυνη ανάπτυξη και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ